Kinepolis plukt vruchten in Nederland en Canada

Ondanks een wisselvallig filmaanbod trok Kinepolis vorig jaar 1,5 miljoen meer bezoekers dan in 2016. De 25,3 miljoen bezoekers waren goed voor een groei van 6,2 procent.

De groei is te danken aan de uitbreiding van het aantal bioscopen in Frankrijk, Nederland, Spanje en, op het einde van het jaar, aan de expansie naar Canada. Landmark Cinemas telde vanaf 8 december mee en zorgde er op zijn eentje voor dat het bezoekcijfer 7 procent steeg in het vierde kwartaal.