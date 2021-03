Kinepolis richt streamingstudio in voor hybride bedrijfsevents

De bioscoopgroep gelooft dat online events ook na de coronacrisis blijven bestaan - om fysieke evenementen te versterken. Het Antwerpse Blue Moon neemt de techniek voor zijn rekening.

Kinepolis organiseerde pre-corona in ons land 1.200 bedrijfsevenementen per jaar. Het gaat om exclusieve filmvertoningen, seminaries en congressen, productlanceringen en infobeurzen - al dan niet vergezeld van catering of receptie.

Die events vertegenwoordigen, samen met de verkoop van vouchers en publiciteitscampagnes in de bioscoop, 13 procent van de 550 miljoen euro groepsomzet (pre-corona, 2019).

Corona deed die business, net als het bioscoopbezoek, helemaal stilvallen. De bioscoopgroep zette daarom in op het streamen van presentaties en andere events zonder of met een beperkt publiek. Dat gebeurt vanuit een filmzaal in Kinepolis Antwerpen.

Hybride events

Dat is geen tijdelijke oplossing. Kinepolis heeft het over een permanente streamingstudio. 'Wij geloven dat we van de vandaag populaire online events meer en meer evolueren naar hybride events. Daarbij wordt content gestreamd, maar zit er ook publiek in de zaal - al dan niet met een netwerkreceptie achteraf', zegt Séverine Smetz van Kinepolis. 'Door onze goede regionale spreiding is het perfect mogelijk vanuit Antwerpen naar andere locaties in de Benelux en daarbuiten te streamen.'

Het digitale luik zal post-corona blijven bestaan. Niet om de fysieke evenementen te vervangen, wel om ze te versterken. Kinepolis

De vraag is of online events - die dezer dagen steeds meer op onze zenuwen werken - een lang leven beschoren zijn eens fysieke evenementen weer toegelaten zijn. Kinepolis gelooft van wel: 'Het digitale luik zal blijven bestaan. Niet om de fysieke evenementen te vervangen, wel om ze te versterken.'

Streaminggarantie

Kinepolis slaat voor het initiatief de handen in elkaar met Blue Moon, een Antwerpse eventspecialist met 3,7 miljoen euro omzet en een twintigtal werknemers. Het bedrijf staat in voor de techniek en de inkleding van de streamingstudio. Blue Moon beschikt over 15 online eventstudio's in Brussel, Edegem, Gent, Zaventem en voortaan dus ook Antwerpen. Het stond het afgelopen jaar in voor meer dan 500 (online) bedrijfsevents.