‘Kinepolis speelt stilaan in andere liga'

De overnametournee van Kinepolis blijft maar duren. De cinemagroep steekt de Canadese grens over en valt de VS binnen met de acquisitie van MJR Digital Cinemas voor 137 miljoen euro. Het is geen eindstation. Topman Eddy Duquenne ziet nog veel overnamekansen op de Amerikaanse markt.

‘Mijn echtgenote heeft deze zomer meer zon gezien dan ik’, lacht Kinepolis-topman Eddy Duquenne. ‘Ik heb veel meer binnen gezeten.’ De CEO onderhandelde de voorbije maanden de overname van het Amerikaanse MJR Digital Cinemas, dat tien bioscoopcomplexen (164 zalen, 20.000 zetels) uitbaat in de staat Michigan, goed voor 6,2 miljoen bezoekers en een jaaromzet van omgerekend 74 miljoen euro. Kinepolis realiseerde vorig jaar 476 miljoen euro omzet met ruim 35 miljoen bezoekers.

Het komt niet vaak voor dat een Belgisch bedrijf een overname doet in de Verenigde Staten. En Bpost en Beaulieu kunnen getuigen dat het geen gemakkelijke markt is. Is dit geen gewaagde zet in het land waar de cinemareuzen AMC en Cineworld de plak zwaaien? ‘We hebben ons huiswerk heel grondig gedaan’, zegt Duquenne. ‘Tot op het randje van wat de 73-jarige verkoper emotioneel aankon, voor hem was het al welletjes geweest. Soms kunnen details het topje van een ijsberg zijn.’

De topman liet ook nagaan of de crisis in de autosector - Michigan is het centrum van de Amerikaanse auto-industrie -nefast was voor het cinemabezoek. ‘Detroit en de omliggende steden hebben niet meer geleden dan de rest van de VS.’

De lessen die werden getrokken uit de bijna desastreuze overname van het Duitse Cinemaxx (voor 112 miljoen euro) zijn twintig jaar later nog altijd niet vergeten. Een slecht boekenonderzoek (due diligence) lag toen aan de basis van een avontuur dat uitdraaide in een nachtmerrie.

Redelijke prijs

Duquenne is er de man niet naar om zich te vertillen aan te grote deals. Met omgerekend 137 miljoen euro betaalt Kinepolis minder dan acht keer de brutobedrijfswinst (ev/ebitda). Een heel redelijke prijs, oordelen analisten. En de schuldgraad (netto schulden/ebitda) van de groep gaat door de deal maar licht omhoog, van 2,5 naar bijna 2,9 - wat nog altijd conservatief is vergeleken met de rest van de sector.

Er is dus nog ruimte voor meer overnames. Duquenne - sinds 2008 CEO van Kinepolis - ontpopte zich de voorbije jaren tot een ware dealmaker, nadat hij eerst de groep had geherstructureerd om het Cinemaxx-drama te boven te komen. Na de vele overnames in Nederland en Spanje landde de Brusselaar anderhalf jaar geleden in Canada. En nu dus de VS. ‘We spelen stilaan in een andere liga.’ In eigen land ligt Kinepolis al ruim twintig jaar aan de ketting van de concurrentiewaakhond.

‘Deze deal is ons op het lijf geschreven, meer dan die in Canada’, zegt Duquenne. ‘Dit zijn tien multi- en megaplexen met een capaciteit van 10 à 20 zalen, vergelijkbaar met onze complexen.’ In Canada is de helft van de bioscopen te klein om het beproefde zelfbedieningsconcept (Mega Candy) uit te rollen. Bovendien heeft MJR zeven van zijn tien complexen in eigendom, terwijl het Canadese Landmark het gros van zijn 44 complexen huurt. Kinepolis heeft een grote voorkeur voor eigen vastgoed, want huurkosten schelen qua rendabiliteit een stevige slok op de borrel.

Duquenne noemt de Amerikaanse overname een uitbreiding van de Canadese investering. De nieuwe aanwinst zal ook vanuit het nabijgelegen Toronto worden geleid. ‘Deze move betekent niet dat we de VS binnenrollen en ineens voluit gaan consolideren.’ Al ziet de CEO wel voldoende groeipotentieel op de Amerikaanse markt. ‘Naast de twee reuzen AMC en Cineworld zijn er nog heel veel familiebedrijven van deze taille. En het voordeel is dat ze eigenaar zijn van het vastgoed.’ Michigan wordt dus niet het eindstation in het land waar mensen twee keer zo veel naar de cinema gaan als in onze contreien.

Snoepers

Opvallend: MJR verkoopt flink meer snoep, snacks en drank aan zijn bezoekers dan Kinepolis. En dat terwijl de Belgische groep met zijn Mega Candy-shops hoge ogen gooit in de sector en er kwartaal na kwartaal haar resultaten mee opfleurt. De ‘in-theatre sales’ van Kinepolis waren vorig jaar goed voor 3,60 euro per bezoeker. MJR doet het bijna een euro beter (4,50 euro), met dank aan de Amerikaanse gewoonte om tijdens de film niet alleen chips en popcorn, maar ook pizza en hotdogs te eten. Is daar dan nog verbeterpotentieel? Duquenne: ‘Canada leert ons dat het uitrollen van Mega Candy de omzet verhoogt, zeker op drukke avonden.’

De Amerikaanse complexen zullen ook een ‘verdere premiumisatie’ ondergaan. Laserprojectie voor een betere beeldkwaliteit, bewegende stoelen en allerlei effecten voor extra filmervaring. ‘Wij Belgen moeten niet altijd beschaamd zijn als het op innovatie aankomt.’

Met MJR, opgericht in 1999, rondt Kinepolis twee symbolische kapen. De groep baat voortaan meer dan 100 complexen en 1.000 zalen (1.066) uit.