Kinepolis stelt uitbetaling toplonen en bonussen uit

Kinepolis trok in het eerste kwartaal 9 procent minder bezoekers dan in dezelfde periode vorig jaar.

De bioscoopgroep kreeg in het eerste kwartaal 9 procent minder bezoekers over de vloer. Om de crisis door te komen levert het management in op zijn loon en wordt de uitbetaling van de toplonen en bonussen uitgesteld.

Cinemagroep Kinepolis pakt in zijn kwartaalupdate uit met twee bezoekersaantallen: voor en na de sluiting van de bioscopen op 13 maart.

Tot en met 12 maart trok de multinational in zijn ruim 100 complexen 12 procent meer bezoekers tot 7,9 miljoen. Die groei was in ruime mate te danken aan de overname in de VS eind vorig jaar. Opvallend is de meer dan 20%-daling in de Franse zalen die last hadden van een armer filmaanbod dan begin 2019.

Als vanouds stegen de inkomsten uit tickets, dranken en snacks sneller dan het aantal bezoekers. Ook de bruto bedrijfswinst per bezoeker, vrije kasstroom en netto aangepaste winst zaten in de lift. Op cijfers is het wachten tot het halfjaarrapport van 20 augustus - in de updates over eerste en derde kwartaal kwantificeert Kinepolis nooit zijn resultaten.

Covid-update

De trends keren helemaal om in de update die rekening houdt met de lockdown sinds 13 maart. Het aantal bezoekers tot eind maart daalde met 9 procent van 8,8 tot 8 miljoen. Zoals analisten hadden voorspeld. De omzet daalde wel minder sterk dan de bezoekers in elk land, behalve in Spanje waar de overgenomen El Punt-cinema's werden geïntegreerd.

Logischerwijs stonden ook de bruto bedrijfswinst, vrije kasstroom en netto aangepaste winst onder druk.

Frankrijk (-36%) kende de grootste daling van het aantal bezoekers, gevolgd door Canada (-23%) en Spanje (-16%). In ons land trokken 13 procent minder mensen tot eind maart naar de cinema. Opvallend is dat de daling in Nederland beperkt bleef tot 1 procent.

Kinepolis verwacht over heel 2020 een 'ernstige' impact op zijn resultaten, afhankelijk van de duur van de opgelegde sluiting in de verschillende landen. De concrete impact kan de groep nog niet inschatten.

Goed gewapend

Met 70 miljoen euro aan liquide middelen en een kredietlijn van 120 miljoen euro zegt topman Eddy Duquenne over voldoende middelen te beschikken om de crisis het hoofd te bieden. De eerstvolgende terugbetaling van obligaties vindt pas plaats in 2022. Kinepolis besliste net als veel bedrijven over het boekjaar 2019 geen dividend uit te keren.

Sterke balans of niet, Kinepolis nam ook operationeel maatregelen. Het variabele deel van de kosten - dat door de sluiting wegvalt - werd opgekrikt van 70 naar 80 procent.

En het management levert vrijwillig in. Het uitvoerend en topmanagement koos ervoor later uitbetaald te worden. Verder werd de uitkering van de bonussen over het uitstekende jaar 2019 uitgesteld en ging de schaar in de de vergoedingen voor de raad van bestuur.

Kinepolis hoopt in ons land kort voor de zomer te mogen heropenen. In Nederland en Spanje mogen de zalen op 1 juni weer open.