Kinepolis-topman: 'Wereldwijd nog niemand besmet geraakt in een cinemazaal'

'We staan sterk in deze crisis, ondanks de bioscoopsector in het oog van de coronastorm zit', zegt Kinepolis-topman Eddy Duquenne in de toelichting op de rode halfjaarcijfers.

Met een cashpositie van 143 miljoen euro eind juni - eind februari voor start van pandemie was dat 196 miljoen euro - kan de bioscoopgroep het volgens de CEO nog een jaar uithouden zonder drastische maatregelen te nemen.

Kinepolis heeft zijn complexen in acht landen sinds juni weer stelselmatig geopend, met een beperkte bezetting die door de overheden wordt opgelegd. Met uitzondering van de Amerikaanse zalen die nog altijd gesloten zijn. Waarschijnlijk kunnen ze volgende week heropenen naar aanleiding van de lancering van 'Tenet', de actiethriller van Christopher Nolan ('Inception', 'Dunkirk’).

Door het mondmasker zijn de bezoekersaantallen met 30 tot 40 procent gezakt. Eddy Duquenne CEO Kinepolis

Het is uitkijken of die blockbuster de bezoekersaantallen kan aanzwengelen. Duquenne: 'De voorverkoop ziet er beloftevol uit. Hopelijk kan de film ook presteren. 'Tenet' zal de houding van de Hollywood-studio's bepalen.' De voorbije maanden hebben die studio's hun meeste films tot volgend jaar in de koelkast gestoken in afwachting van hogere bezoekersaantallen om hun miljoenen aan productiekosten te kunnen terugverdienen.'

'Tenet' wordt volgens de topman de sleutel om de cinema's weer rendabel te krijgen. 'Met de huidige bezetting - 20 tot 25 procent van vorig jaar - verliezen we minder cash dan als de complexen dicht zijn. Een succesvolle 'Tenet' kan ons weer zwarte cijfers bezorgen.'

Mondmasker

Duquenne hoopt tot slot dat de verplichting om in de zaal een mondmasker te dragen snel weer verdwijnt. 'In geen enkel ander land is dat verplicht. Logisch, bezoekers zitten niet met hun gezicht naar elkaar en zwijgen -daardoor is de overdracht van speekseldruppels heel beperkt. Wereldwijd is nog niemand besmet geraakt in een cinemazaal.'

De impact van de mondmaskerplicht is groot. 'We draaiden bij de heropening van de Belgische bioscopen in juli - toen een mondmasker nog niet verplicht was - bijna de helft van de bezoekers van vorig jaar, ondanks het beperkt aantal zetels dat we mochten aanbieden. Door het mondmasker zijn de bezoekersaantallen met 30 tot 40 procent gezakt.'