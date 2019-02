Kinepolis vertaalt sterke omzetgroei niet in hogere winst

De nettowinst van de bioscoopuitbater krimpt ondanks een recordaantal bezoekers door de lagere rendabiliteit van de Canadese bioscopen en de hogere rentelasten.

Kinepolis ontving in 2018 een recordaantal bezoekers: 35,6 miljoen of dik 40 procent meer dan over 2017. De reden is niet ver te zoeken: met het Canadese Landmark realiseerde de bioscoopgroep haar grootste overname ooit.

Met 11,6 miljoen bezoekers is Canada in bezoekerscijfers de grootste markt voor Kinepolis: 11,6 miljoen, ruim meer dan België (8 miljoen), Frankrijk (6,6 miljoen) en Spanje (4,3 miljoen).

In Europa hielden de hittegolf, de wereldbeker voetbal en een vrij zwakke programmatie de bezoekers buiten. In België viel het aantal bezoekers met 5 procent terug, in Frankrijk en Spanje respectievelijk met 7 en 2 procent.

De omzet van Kinepolis steeg dankzij Landmark met 34 procent naar 476 miljoen euro. In 2017 telde de Canadese groep maar voor drie weken, tegenover voor het volledige jaar in 2018. Daardoor wijzigt de 'landenmix' in de groep fundamenteel. België is nog verantwoordelijk voor 33 procent van de omzet, Canada springt naar de tweede plaats (27%).

Minder winst per bezoeker

Door de relatief kleinere bioscoopcomplexen - die Landmark bovendien niet in eigendom heeft, maar leaset - haalt Kinepolis in Canada wel een stuk minder winst per bezoeker, zeker vergeleken met de notoir rendabele Belgische bioscopen.

De brutobedrijfswinst (ebitda) van Kinepolis steeg daardoor minder fors dan de omzet: +14 procent naar 119 miljoen euro. De winst per Kinepolis-bezoeker zakte door de Canadese deal ook, van 4,12 euro naar 3,34 euro.

0,92 Dividend De aandeelhouders van Kinepolis krijgen een brutodividend van 0,92 euro per aandeel.

Door de grote Canadese overname steeg de nettoschuld van Kinepolis ook bijna met een kwart, tot 276,8 miljoen euro. Daardoor klommen de rentelasten, terwijl de groep in tegenstelling tot 2017 ook niet van een fiscale meevaller genoot. Het gevolg is dat de nettowinst licht afnam tot 47,4 miljoen euro of 1,76 euro per aandeel.