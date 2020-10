Kinepolis ziet cash verder wegstromen

Kinepolis kreeg het voorbije kwartaal 75 procent minder bezoekers over de vloer. De cash blijft uit het bedrijf wegstromen. 'Gelukkig staan we sterk in onze schoenen', klinkt het.

Kinepolis zag in het derde kwartaal slechts 2,4 miljoen bezoekers, 75 procent minder dan vorig jaar. De omzet daalde minder sterk en de ebitda was positief, zo meldt het bedrijf nog zonder verder in detail te treden.

Er bleef wel cash wegstromen uit het bedrijf. Eind september had Kinepolis nog 127,3 financiële middelen ter beschikking.

De cinemasector en Kinepolis zitten in het midden van de coronastorm. Cinema’s moeten onder meer in België verplicht de deuren sluiten in de strijd tegen het coronavirus. En grote filmhuizen stellen de lancering van hun potentiële blockbusters uit.

‘We zitten in een pauzestand, maar de pauze van deze film duurt langer dan voorzien’, aldus CEO Eddy Duquenne. ‘Gelukkig staat Kinepolis financieel sterk in zijn schoenen’, zegt hij verwijzend naar de financiële reserves.

'Zelfs in geval van een wereldwijde sluiting, zijn de beschikbare financiële middelen voldoende om aan alle engagementen van de groep tegemoet te komen gedurende 12 maanden zonder het nemen van bijkomende maatregelen.'

Ook over de toekomst van de cinema blijft hij positief, ondanks de opkomst van streamingplatformen en de beslissing om enkele topfilms meteen via die weg tot bij de kijker te brengen.