Kinepolis ziet tekenen van herstel

De eerste jaarhelft was door lockdowns bepaald geen kaskraker. Sinds juni vinden filmfans terug de weg naar de zalen, over het tweede kwartaal genereerde de bioscoopuitbater weer cash.

Dat bioscoopuitbater Kinepolis het voorbije halfjaar fors minder bezoekers over de vloer kreeg door de verplichte coronasluitingen in de meeste landen, was geen verrassing.

Kinepolis zag de aantallen tegenover de eerste helft van 2020 - toen tenminste de eerste paar maanden nog 'pre-pandemisch' waren - met 73 procent teruglopen tot 2,2 miljoen, zo leren de halfjaarcijfers donderdag. Dat is in lijn met de verwachtingen van beurshuis ING.

De omzet viel iets minder fors terug, met ruim 67 procent, tot 36,8 miljoen euro. Logischerwijs was met zo'n krimp van de bovenste lijn de schade lager op de resultatenrekening aanzienlijk (zie overzichtstabel): het brutobedrijfsresultaat dook 24 miljoen in het rood, een jaar eerder was er nog goed 3 miljoen winst. Netto diepte het verlies uit tot 45,6 miljoen of 1,70 euro per aandeel.

Kostenbesparingen en cashbuffer

CEO Eddy Duquenne wapende zich tegen de crisis door kosten te besparen en een stevige buffer cash aan te leggen, terwijl Kinepolis sowieso de crisis inging met een pak minder schulden dan grote cinemagroepen als het Britse Cineworld en het Amerikaanse AMC.

Een extra voordeel is het gegeven dat Kinepolis eigenaar is van de cinemacomplexen, zodat de groep in tegenstelling tot rivalen sneller de kosten kon terugdringen.

Kinepolis-topman Duquenne ziet sinds de heropening van de cinemazalen de jongste maanden wel scheuten van herstel. In het begeleidende communiqué spreekt hij over een 'veelbelovende heropstart' in veel landen, geruggensteund door een sterk filmaanbod.

Betere bezetting in juni en juli

'In juni lagen de gemiddelde bezoekersaantallen op 50 procent van het niveau van 2019, in juli op 62 procent'. De percentages variëren per land, van 50 tot 80%, waarbij Frankrijk, Nederland en België de uitblinkers zijn.

Bovendien is de gemiddelde omzet per bezoeker 'in nagenoeg alle landen sterk hoger dan in 2019'.

We zijn enthousiast over de heropstart, met bezoekcijfers die week na week positief evolueren. We worden in tegenstelling tot vorige zomer geholpen door een sterker internationaal filmaanbod Eddy Duquenne Kinepolis-CO

Tijdens de eerste maanden van het jaar waren enkel de Spaanse, Luxemburgse en Amerikaanse bioscopen geopend, weliswaar met belangrijke beperkingen en een

gebrek aan content.

Eind mei en begin juni heropenden de Franse, Nederlandse en Belgische bioscopen. Midden juli werden ook alle Canadese Landmark-bioscopen toegelaten opnieuw te openen.

Rijker blockbuster-aanbod

De geleidelijke heropstart krijgt ook een duwtje in de rug door een rijker filmaanbod, waarbij de blockbusters in vele landen goed presteren, maar weliswaar nog niet hun précorona-potentieel halen, aldus Kinepolis.