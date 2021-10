Kinepolis zit aan ruim twee derde van pre-pandemisch peil

De bioscoopgroep meldt in een update dat er niet alleen meer bezoekers over de vloer komen, maar die bezoekers ook gemiddeld meer spenderen.

Kinepolis meldt in zijn korte update over het derde kwartaal dat de bezoekcijfers blijven stijgen, al varieert het tempo al naar gelang de filmreleases per land en de lokale Covid-19-context.

De bioscoopgroep ontving in het derde kwartaal 7,1 miljoen bezoekers, ofwel 70 procent van het cijfer over dezelfde periode in het pre-pandemische 2019. Voor het eerst sinds eind 2019 waren nagenoeg alle bioscopen een volledig kwartaal open.

De trend evolueerde maand na maand positief en die lijn werd doorgetrokken in oktober, onder meer dankzij het succes van de nieuwe Bond-film ‘No Time to Die’ - op 29 september gelanceerd - en de scifi-prent 'Dune'.

De bezoekergerelateerde opbrengsten stegen in alle landen sterker dan het bezoekcijfer, dankzij een hogere verkoop per bezoeker, zo meldt Kinepolis.

'Ik ben trots op de vlotheid en snelheid waarmee we terug zijn opgestart', klinkt het bij topman Eddy Duquenne in het communiqué.

Lagere schuld, meer middelen

De brutobedrijfswinst aangepast voor leasing (EBITDAL) was in het derde kwartaal elke maand positief. Dankzij het sterke operationele resultaat was ook de nettowinst positief.