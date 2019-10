Kleine bioscopen verliezen oorlog tegen Kinepolis

Kinepolis Antwerpen beschikt over een bioscoopzaal die is uitgerust met een ultragroot Imax-scherm.

Het Brusselse hof van beroep geeft Kinepolis na meer dan 20 jaar vrije baan om nieuwe bioscoopcomplexen in België te openen. Daarmee bijten de kleine concurrenten na een hollywoodiaanse procedureslag definitief in het zand.

Goed nieuws voor Belgen die graag een blockbuster op groot scherm bekijken, maar een Kinepolis in de buurt missen. De grootste Belgische bioscoopuitbater mag binnenkort nieuwe cinemacomplexen openen zonder de toestemming te vragen van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). Dat heeft het Brusselse hof van beroep vorige week beslist.

De rechtbank breit daarmee een nieuwe aflevering aan een soap die al 22 jaar bezig is. Kinepolis ontstond in 1997 uit een fusie van de bioscoopgroepen van de families Bert en Claeys. De bioscoopuitbater kreeg speciale mededingingsvoorwaarden opgelegd. Zo waren overnames of expansie onmogelijk zonder toestemming van de BMA.

CEO woest

Eind 2006 probeerde Kinepolis met succes de voorwaarden, die tien jaar zouden gelden, te laten opheffen. Maar de concurrentie stapte naar het hof van beroep en kreeg gelijk. Kinepolis mocht voortaan vrij bestaande cinemacomplexen uitbreiden of renoveren. Maar de cruciale groeibeperking bleef overeind. Dat vormde een rem op de groei van Kinepolis. De Belgische bioscopen zijn tot vandaag de rendabelste van de groep en vormen met innovaties zoals de ‘cosy seats’ en de ‘Mega Candy’-shops een experimenteerlabo voor buitenlandse complexen.

Onze concurrenten hebben al 22 jaar de tijd gehad om zich hierop voor te bereiden. Eddy Duquenne CEO Kinepolis

In 2017 diende Kinepolis opnieuw een verzoek in bij de BMA om de 20 jaar oude groeivoorwaarden te schrappen. Een jaar later haalde CEO Eddy Duquenne eindelijk zijn slag thuis. De BMA hief de voorafgaandelijke toestemming voor de oprichting van nieuwe bioscopen op met een overgangsperiode van twee jaar.

Het Limburgse Euroscoop en het Henegouwse Imagix legden zich niet neer bij die beslissing. De twee concurrenten van Kinepolis trokken naar het Brusselse hof van beroep, dat het besluit van de BMA om procedurele redenen vernietigde. Daardoor moest het hele traject worden overgedaan.

In maart had de BMA liefst 299 pagina’s nodig voor een nieuwe beslissing. Kinepolis hoefde voor de opening van kleine bioscopen (met zeven zalen of minder en met 1.125 zetels of minder) geen toestemming meer te vragen. Voor grote complexen was de goedkeuring wél nodig. Bovendien mochten nieuwe complexen zich niet in een straal van 10 kilometer van een bestaande of nieuwe Kinepolis-vestiging bevinden.

Kinepolis-CEO Eddy Duquenne reageerde woest. ‘Wij zijn de enige onderneming ter wereld die niet vrij is om organisch te groeien in haar thuismarkt’, zei hij. Maar ook de concurrentie was niet tevreden. Gevolg: zowel Kinepolis als enkele concurrenten stapten opnieuw naar de rechtbank.

Vorige week viel het verdict: het hof van beroep hief de omstreden groeivoorwaarde definitief op. Daardoor hoeft Kinepolis geen toestemming meer te vragen aan de BMA voor de bouw van nieuwe bioscopen in België. Over de precieze overgangsperiode heeft het hof van beroep geen beslissing genomen. Die knoop moet de BMA nog doorhakken.

Marktleider

Kinepolis-topman Duquenne is blij met de uitspraak. ‘De BMA heeft in het verleden al verschillende keren beslist de voorwaarde op te heffen. Onze concurrenten hebben al 22 jaar de tijd gehad om zich hierop voor te bereiden.’

Kinepolis, dat begin deze maand de award Onderneming van het Jaar won, heeft nu de handen vrij om nieuwe cinema’s te bouwen in zijn thuisland. Met elf vestigingen heeft de beursgenoteerde groep in België een marktaandeel van 43 procent, iets minder dan bij de fusie in 1997. ‘Er zijn wel degelijk opportuniteiten in België, maar nog geen concrete plannen’, zegt een woordvoerster van het bedrijf.

Voor de concurrenten is de uitspraak een bittere pil. ‘Deze beslissing is spijtig. Het bijna-monopolie van Kinepolis op de markt gaat zich nog versterken’, zegt Luc Van de Casseye, bestuurder bij het Limburgse Euroscoop, het nummer drie in België. ‘Dat maakt het voor nieuwe spelers nog moeilijker.’

Philip Cleynens, de zaakvoerder van Cinema Albert in Dendermonde, hekelt de machtspositie van Kinepolis, dat niet alleen cinema’s uitbaat, maar ook films verdeelt. ‘Wij leven echt van Vlaamse films en kinderfilms’, zegt hij. ‘Het is dankzij de F.C. De Kampioenen van deze wereld dat wij blijven bestaan. Met drogredenen zoekt Kinepolis altijd een manier om de exclusiviteit op films te krijgen. Als het bedrijf nog groter wordt, bestaat het gevaar dat wij worden achteruitgeschoven.’

Volgens Van de Casseye wil Kinepolis vooral vermijden dat kleinere spelers marktaandeel winnen door zich in kleine steden te vestigen. ‘Er is nog altijd plaats voor nieuwe commerciële filmcomplexen in België. Maar als een ruimte vrijkomt, heeft een kleinere speler minder kans dan een grote groep als Kinepolis. Die heeft veel macht over de distributie én over de prijszetting. En toch is een film aan dezelfde kwaliteit bij ons 2 euro goedkoper.’