Kleinzoon van Roald Dahl stuurt Sjakie naar de Netflix-fabriek

Luke Kelly, de kleinzoon van de kinderboekenkeizer Roald Dahl, verkoopt The Roald Dahl Story Company en de volledige catalogus aan de streamingreus, die extra wapens in de strijd gooit met Disney+.

Wereldwijd raakte de ene na de andere generatie leesgrage kinderen verslingerd aan meesterwerken à la 'Sjakie en de chocoladefabriek', 'Matilda' en 'de Grote vriendelijke reus'.

Nog altijd is de aantrekkingskracht van de kinderboekenschrijver Roald Dahl groot. Om de 2,6 seconden vliegt ergens ter wereld een boek van de Britse reus over de toonbank. De teller staat al boven 300 miljoen, in 63 talen.

Als kleinzoon van een van 's werelds grootste kinderboekenauteurs kon het bijna niet anders dat ook Luke Kelly, die politieke wetenschappen studeerde aan Trinity College in Dublin en een schrijfopleiding volgde aan Dartmouth College, ooit de pen ter hand zou nemen.

Kelly, die een tijdlang een antiekwinkel runde en ook politiek actief was, schreef onder meer 'Blanket & Bear', een verhaal over een knuffelbeer en een dekentje die hun weg terug proberen te vinden naar hun eigenaar.

Maar de dertiger, die geboren werd in Londen en de halfbroer is van het bekende model Sofie Dahl, gooit vooral hoge ogen als managing director van The Roald Dahl Story Company (RDSC). Dat bezit de rechten op de volledige catalogus, waarvan al meerdere verhalen met succes hun weg vonden naar het kleine en het grote scherm.

De essentie De streamingdienst Netflix koopt met The Roald Dahl Story Company (RDSC) de volledige catalogus van de populaire Britse kinderauteur.

RDSC wordt geleid door Luke Kelly, de kleinzoon van Dahl en zelf auteur van kinderboeken.

Netflix en RDSC mikken niet alleen op de creatie van films en tv, maar ook van boeken, games, theater en zelfs consumentenproducten.

In de wereldwijde streamingoorlog om oogballen sloot het Amerikaanse Netflix al in 2018 een overeenkomst met RDSC om een licentie op 16 titels uit de catalogus te krijgen. Daarvoor zou de streaminggigant naar verluidt meer dan 100 miljoen dollar betaald hebben.

Onder die deal vallen de uitzendrechten op de toekomstige film 'Sjakie en de Grote Glazen Lift', twee versies van 'Matilda' en een cartoon over de 'Grote vriendelijke reus'. Er zou ook een animatiereeks over de Oempa Loempa’s in de maak zijn, een fictief dwergenvolk in ‘Sjakie en de chocoladefabriek’.

Bijna drie jaar na die licentiedeal koopt Netflix de hele catalogus, maken beide partijen bekend. Er circuleert geen overnamebedrag, maar volgens het financiële persagentschap Bloomberg zou het gaan om een van de grootste deals van Netflix ooit.

De kleinzoon van Dahl spreekt in een gezamenlijke blogpost met de Netflix-topman over 'de creatie van een uniek universum van films, tv, boeken, games, theater of consumentenproducten'.

Naar de drijfveer is het niet ver zoeken. Door nog meer in te zetten op tijdloze kinderverhalen hoopt Netflix zich te versterken in de strijd met rivaal Disney+. Netflix telt 200 miljoen abonnees wereldwijd, Disney+ 116 miljoen.

Disney kan onder meer teren op het succes van 'Star Wars' en afgeleiden sinds de overname van Lucas Films, het bedrijf van George Lucas, de bedenker van het universum van prinses Leia en Chewbacca. Disney legde daar tien jaar geleden meer dan 4 miljard dollar voor op tafel.

Volgens RDSC-topman Luke Kelly, die samen met zijn 26 werknemers onafhankelijk blijft opereren binnen Netflix, opende de eerste samenwerking met de streamingdienst de ogen voor 'een veel ambitieuzere onderneming'. 'We willen tijdloze verhalen naar een groter publiek brengen in nieuwe formaten.'