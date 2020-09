Kortrijk opent eventplein voor grootste concerten sinds corona

In Kortrijk vindt zaterdag het grootste concert in ons land plaats sinds corona. Het covidproof evenementenplein van het marketing- en evenementenbureau Panama blijft een jaar staan. 'We willen ook naar andere steden. De interesse is er.'

Na zes maanden coronamaatregelen klinkt het als iets uit een ver verleden: een concert voor 1.200 mensen. De rockgroep Het Zesde Metaal van Wannes Cappelle waagt zich er zaterdagavond aan in Kortrijk. Zondagnamiddag is het de beurt aan Brihang om Depart XXL in te zegenen. Dat is de naam van een nieuw openluchtconcept op het plein aan het oude treinstation Kortrijk Weide, waar drie jaar geleden de evenementenhal Depart opende.

Vanop de brug over de Leie is het een vreemd zicht, de opgestapelde zeecontainers van het Antwerpse havenbedrijf C Box die het evenemententerrein afperken. Een idee van Panama Group, een marketing- en evenementenbureau uit Temse dat vipdorpen bouwt voor de Ronde van Vlaanderen en de oldtimerrally Zoute Grand Prix en productpresentaties organiseert voor merken.

Panama Group won pas twee weken geleden de ontwerpwedstrijd van de stad Kortrijk voor Depart XXL. Veel tijd was er niet voor de opbouw. 'Flexibiliteit zit in het DNA van onze sector. We zijn het gewend met strakke deadlines te werken', zegt general manager Lennert Staelens.

We staan met de bedrijfsleider en zijn broer Han, die de eventafdeling leidt, in 1 van de 42 containers die zicht bieden over het binnenplein van ongeveer 2.000 vierkante meter en het podium. De broers kozen voor open containers vanwege financiële redenen en hun multifunctionele karakter, legt Han Staelens uit. 'Het was relatief goedkoop om ze voor een jaar te huren. We kunnen het terrein ermee afzoomen, zo moesten we niet extra in hekken investeren. Zeecontainers zijn ook weerbestendig: ze kunnen tegen wind, regen, hagel en sneeuw.'

Als er geen evenementen zijn, dienen ze om materialen in te stockeren. Tijdens evenementen komen in de containers bars, sanitair en onthaalposten. In een 25-tal ervan kunnen bezoekers zich afzonderen in hun eigen bubbel en toch het evenement volgen. Het plein is groot, maar de zichtlijnen uitstekend.

Profiel Panama Group Opgericht in 2002 als marketing- en salesbedrijf. Nam in 2012 het eventbureau 24SEVEN over. Vestiging in Temse. Omzet (2019): 16 miljoen euro (de helft uit evenementen). Medewerkers: 50. Activiteiten: human resources van sales- en marketingpersoneel voor bedrijven, verhuur van marketingmateriaal voor events, en organisatie van events, zoals productlanceringen voor merken en viphospitality voor (sport)evenementen zoals de Ronde van Vlaanderen en Zoute Grand Prix.

Bezoekers worden opgedeeld in drie compartimenten met elk 400 stoelen. Elk compartiment heeft zijn eigen in- en uitgang, bar en toiletten en zelfs fiets- en autoparking zodat de toeschouwers zo weinig mogelijk met elkaar in contact komen. De opsplitsing van het terrein is een slimme manier van Panama en de stad Kortrijk om zich aan de capaciteitsbeperking van 400 mensen voor openluchtevenementen te onttrekken. Van het CERM (Covid Event Risk Model) mag het. De tool waarmee organisatoren kunnen testen of hun evenement coronaproof is, keurde het concept vorige week goed. Het zal andere spelers in de evenementenindustrie ongetwijfeld aan het denken zetten.

1.200 Capaciteit Het Kortrijkse eventplein Depart XXL biedt plaats aan 1.200 mensen. Door die op te splitsen in 3 compartimenten voldoet de organisatie aan de capaciteitsbeperking van 400 mensen voor openluchtevents.

Daarom talmden de West-Vlaamse broers de voorbije weken niet, en legden ze hun oor al te luister bij andere steden. 'We voelen de interesse', zegt Lennert. Hij merkt dat stadsbesturen op zoek zijn naar frisse concepten die organisatoren en verenigingen toelaten mensen veilig samen te brengen.

'Er staan 28 evenementen op de kalender de komende maanden', zegt Hans Vandenberghe, projectbeheerder voor de stad Kortrijk. De aanvragers blijken het evenementenplein voor uiteenlopende dingen te willen gebruiken: een scoutsfeest, een concert of Wereldlichtjesdag. Oktober en november zijn al bijna volgeboekt. Tegen dan zou het plein overkapt moeten zijn met een stretchtent.