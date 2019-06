Kylie Jenner: miljardair op 21 met volle lippen

Het zakenblad Forbes riep Kylie Jenner, de succesvolste van de Kardashian-clan, vorig jaar uit tot de jongste selfmade miljardair ooit. De jongste selfmade miljardair casht met haar volle lippen.

Op haar 21ste onttroonde ze Mark Zuckerberg, de oprichter en CEO van Facebook, die al 23 was toen zijn vermogen de kaap van een miljard dollar rondde. Bill Gates moest daarvoor zelfs tot na zijn 30ste wachten.

Jenner heeft haar fortuin voornamelijk te danken aan haar cosmeticamerk Kylie Cosmetics, dat ze in 2015 lanceerde. Dat was zo’n overrompelend succes dat de waarde ervan vorig jaar geschat werd op 900 miljoen dollar.

Nu blijkt zelfs dat nog een onderschatting. Volgens Amerikaanse media is een deal in de maak waarbij ze 51 procent van de aandelen van haar bedrijf voor 600 miljoen dollar verkoopt aan de cosmeticagigant Coty, bekend van het merk Wella en goed voor 10 miljard dollar omzet.

De basis van haar succes werd meer dan tien jaar geleden gelegd, toen ze als halfzus van Kim Kardashian haar opwachting maakte in de tv-serie ‘Keeping Up with the Kardashians’. Jenner was toen amper tien jaar. De realityreeks werd zo populair dat tv-zenders tot 100 miljoen dollar betaalden voor één seizoen. Hoewel Jenner in de beginjaren nog het onopvallende zusje was, groeide ze beetje bij beetje uit tot een van de grootste influencers op het internet.

Op Instagram heeft ze 139 miljoen volgers. Vorig jaar haalde de eerste foto van haar dochter Stormi in een mum van tijd 18 miljoen likes. Gesponsorde foto’s waarin ze reclame maakt voor een merk leveren haar gemakkelijk een miljoen dollar op. Haar impact was vorig jaar zelfs te voelen tot op Wall Street. Met één tweet - ‘Ben ik de enige die Snapchat niet meer opent? Dit is zo triestig’ - haalde ze de beurswaarde van Snap met 1,5 miljard dollar naar beneden.

Critici noemen haar door dat alles geen selfmade maar een ‘selfiemade’ miljardair. En geboren in een rijke en bekende familie kon het toch niet misgaan? Weinig selfmade aan. Fans vinden haar dan weer een schoolvoorbeeld van modern ondernemerschap. Haar status van online celebrity wist ze als geen ander tot commerciële successen te kneden. Dat had ze vooral te danken aan haar lippen.

In 2015 kwam ze op de proppen met de Kylie Lip Kit, een set van lippenstiften die ze lanceerde nadat de #kyliejennerlipchallenge - lippen laten opzwellen door ze vacuüm te zuigen in een shotglas - ongekende proporties had aangenomen. Een zakenidee was geboren. ‘Vroeger was ik erg onzeker over de volheid van mijn lippen. Dankzij lippenstift kreeg ik meer vertrouwen in mezelf’, sprak ze haar volgelingen toe.

In minder dan een minuut gingen 15.000 Lip Kits online de deur uit. Later werd het bedrijf herdoopt tot Kylie Cosmetics en werd het gamma uitgebreid met oogschaduw, foundation, huidcrèmes, enzovoort. Zonder enige marketingkosten - haar posts op Snapchat en Instagram volstaan - steeg de omzet zienderogen. Vorig boekjaar bedroeg die 360 miljoen dollar.