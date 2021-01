Ladbrokes-eigenaar wijst overnamebod af

MGM Resorts, een grote Amerikaanse uitbater van casino's en hotels, heeft een bod van 11 miljard dollar gelanceerd op Entain, de Britse eigenaar van Ladbrokes en gelijkaardige gokmerken. Het bedrijf gaat niet in op het voorstel, het aandeel veert op met 30 procent.

Volgens Entain, de Britse groep achter goksites als Ladbrokes, PartyPoker, Bwin en Sportingbet, schat het bod van 11 miljard dollar het bedrijf niet naar waarde. Entain zou MGM Resorts wel al gecontacteerd hebben 'voor meer informatie over de strategische reden voor een fusie van de twee bedrijven'.

20 miljard dollar omzet Entain verwacht dat het tegen 2025 een omzet van 20 miljard dollar kan halen op de Amerikaanse markt, tegenover 1,4 miljard vandaag.

MGM aast al een tijdje op Entain. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times sloeg Entain eerder al een bod van 10 miljard dollar af. Behalve de fysieke gokkantoren staat het Britse bedrijf zeer sterk in de online markt. Dat drijft bedrijven tot een koortsachtige zoektocht naar alternatieve inkomsten. In september nam de Amerikaanse casino-uitbater Caesars Entertainment, een geduchte concurrent van MGM, al het Britse William Hill over, de grootste bookmaker van de wereld.

Las Vegas

Ook MGM ziet het internet als een houvast nu het stil is in Las Vegas en alle casino's al maanden gesloten zijn. De werkloosheid in de wereldberoemde gokstad liep vorig jaar op tot 30 procent, en blijft nu nog altijd fors boven het Amerikaanse gemiddelde. MGM, dat het legendarische hotel-casino Bellagio uitbaat in Las Vegas, moest deze zomer 18.000 werknemers op tijdelijke werkloosheid zetten.