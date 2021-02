Lady Gaga en Billie Eilish naar de beurs in Amsterdam

Het Franse mediaconglomeraat Vivendi is van plan om voor het einde van het jaar muziekconcern Universal Music Group (UMC) naar de beurs in Amsterdam te brengen.

Universal Music is het muzieklabel achter popsterren als Lady Gaga, Taylor Swift en Billie Eilish maar ook 'klassiekers' als The Beatles en The Rolling Stones, en is de nummer een in de wereld.

De Franse mediagroep Vivendi, die in handen is van de Franse zakenman Vincent Bolloré, wil 60 procent van Universal Music naar de beurs brengen. Het verkocht eind 2019 al een belang van 10 procent aan een consortium onder leiding van het Chinese internetbedrijf Tencent Holdings. Dat waardeerde Universal Music op een slordige 30 miljard euro.

Het Chinese bedrijf, dat al samenwerkt met Universal via een distributie-akkoord, had samen met zijn partners in december zijn belang in UMC al uitgebreid tot 20 procent. Tencent domineert het Chinese internet met zijn boodschappendienst WeChat en heeft voor zijn muziekdivisie een aparte notering in New York.

Vivendi probeert al minstens een jaar zijn muziekdivisie af te splitsen. Een beursnotering zou Universal - dat net als de rest van de industrie garen spint bij de stijgende populariteit van muziekstreaming - meer financiële draagkracht geven om te concurreren met rivalen als Warner Music en Sony Music.

Vivendi was aanvankelijk van plan zijn muziekdochter ergens begin 2023 naar de beurs te brengen maar versnelde zijn plannen en mikt nu op eind dit jaar. Op 29 maart vraagt Vivendi zijn aandeelhouders op een buitengewone aandeelhoudersvergadering om de beursgang mogelijk te maken.

Begin februari maakte Warner Music, de platenmaatschappij achter artiesten als Ed Sheeran en Katy Perry, dat het naar de beurs van New York wil. Net als Universal profiteert Warner, dat onder meer in handen is van de Britse miljardair Len Blavatnik, van de opkomst van streamingdiensten als Spotify. Dat zorgt opnieuw voor stabiele en voorspelbare inkomsten voor platenmaatschappijen.

De beurs van Amsterdam is de afgelopen bijna even hip als Billie Eilish. Ze is officieel de levendigste in Europa en onttroonde Londen vorige maand op het vlak van handelsvolumes. Het dagelijkse handelsvolume in Amsterdam bedroeg in januari gemiddeld 9,2 miljard euro. Londen bleef steken op 8,6 miljard euro.