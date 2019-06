Lego-familie en Blackstone kopen Sea Life in Blankenberge

Merlin is onder andere uitbater van het Londense reuzenrad London Eye, het wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds, en de Legoland-pretparken. In ons land is het eigenaar van Sea Life in Blankenberge. Het heeft verder ook themaparken genre Peppa Pig world of Play (in Aziƫ en de VS) en Shrek's Adventure in portefuille.