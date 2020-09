Legoland bekijkt Belgische vestiging op vergeten site in Charleroi

De gewezen Caterpillar-site in Charleroi wordt mogelijk een Legoland-attractiepark. Het Britse Merlin Entertainment overlegt met de Waalse overheid over een investering van 300 miljoen euro.

Krijgt de lege industriële Caterpillar-site in Charleroi vier jaar na het vertrek van de Amerikaanse machinebouwer eindelijk een nieuwe invulling? Volgens de plannen van de Waalse overheid was het terrein van 100 hectare voorbehouden voor de elektrische auto's van het Chinese Thunder Power. Nu blijkt op basis van verschillende bronnen dat gesprekken lopen met Merlin Entertainments. De Britse eigenaar van amusementsiconen als Madame Tussauds, Sea Life en Legoland, bestudeert of het er een Legoland-attractiepark kan bouwen.

Merlin is al een tijdje bezig met de expansie van het Legoland-rijk. Sinds de groep de pretparkketen in 2005 heeft overgenomen, bouwde ze al vijf parken bij, verspreid over Europa, Azië en de VS. De komende drie jaar staan nog eens drie nieuwe parken op het programma, wat de teller op twaalf brengt. Sinds 2011 verdubbelde het aantal jaarlijkse bezoekers tot 15,7 miljoen. Intussen is de Legoland-divisie goed voor 669 miljoen pond, 40 procent van de totale omzet.

300 miljoen euro

Daar komt mogelijk een Belgische vestiging bij in Charleroi. Merlin bezocht de site eind vorig jaar al een eerste keer. Deze week werd een versnelling hoger geschakeld met de aanstelling van de zakenbank Tandem Capital en de lancering van een fonds om het project te financieren.

1.000 jobs Het park kan 800 à 1.000 banen creëren op de gewezen Caterpillar-site.

Merlin is bereid 100 miljoen euro op tafel te leggen. Samen met het Waals Gewest hoopt de groep binnen zes weken 200 miljoen euro op te halen bij investeerders. Die 300 miljoen euro moet niet alleen de attracties van het park financieren, maar ook de bouw van hotels en restaurants. Merlin wil exclusiviteit voor de site. Als het park er komt, kan dat 800 à 1.000 banen scheppen op de gewezen Caterpillar-site. De werken zouden binnen dit en vier jaar kunnen beginnen.

De vraag is of er ruimte is voor een nieuw pretpark in het huidige aanbod. 'In België en Nederland is de markt al oververzadigd', zegt Steve Van den Kerkhof, de CEO van Plopsa Group en secretaris bij Belgoparks, de sectorfederatie van Belgische attractieparken. 'Het enige voorbeeld van een geslaagde nieuwe speler de voorbije 20 jaar is Toverland in Nederland, dat meer dan 800.000 bezoekers per jaar ontvangt.'

Investeringen teruggeschroefd

In België en Nederland is de markt van pretparken al oververzadigd. Steve Van den Kerkhof CEO Plopsa Group en secretaris Belgoparks

Van den Kerkhof heeft ook zijn twijfels bij de financiële haalbaarheid van het project, nu de coronacrisis er stevig inhakt in de sector. 'Met Plopsa Group halen we dit jaar maar 50 procent van onze omzet. Overal in de sector zie ik dat investeringen worden uitgesteld of on hold staan. 300 miljoen euro is veel geld, zeker als 200 miljoen een lening betreft. En nu de cash door het beperkte bezoekersaantal minder vlot binnenstroomt, wordt investeren een pak moeilijker. Zeker als je weet dat het bedrijf nog een overname aan het verwerken is.'