Legoland bestudeert vestiging in Charleroi

Merlin Entertainments, de groep die Legoland bezit, bestudeert met het Waals Gewest de vestiging van een attractiepark op de industriële site in Charleroi. Het plan kan 800 à 1.000 banen scheppen.

Krijgt de lege industriële Caterpillar-site van 100 hectare in Charleroi vier jaar na het vertrek van de Amerikaanse machinebouwer eindelijk een nieuwe invulling? L’Echo meldt op basis van verschillende bronnen dat Merlin Entertainments, de groep die onder meer Madame Tussauds en Legoland in portefeuille heeft, samen met de Waalse overheid bestudeert of hij er een Legoland-attractiepark kan bouwen.