Loket beslist over mega-evenementen

Officieel mogen vanaf 1 augustus 800 personen op outdoorevenementen en 400 op indoorevenementen aanwezig zijn. De Nationale Veiligheidsraad zette op 24 juni de deur echter op een kier met een uitzonderingsprocedure: de uitbaters van permanente infrastructuren mogen bij de lokale besturen aankloppen om een evenement te organiseren voor een zittend publiek dat meer dan 400 of 800 mensen telt. Het gaat om evenementen in sportstadions en grote arena's.

Vlaanderen roept een loket in het leven om lokale besturen te helpen bij de afhandeling van aanvragen. De aanvragen worden geanalyseerd door eventspecialisten, de virologen van de GEES, de groep die de exitstrategie uit de coronacrisis uitwerkt, en de bevoegde ministers. 'Met een gedigitaliseerd evenementenloket ontlasten we de lokale besturen en wordt over heel Vlaanderen een gelijkwaardig advies uitgebracht door dezelfde eventspecialisten', zegt bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA). De burgemeesters hebben het laatste woord.