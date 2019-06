Lommels festival Vestiville afgelast

Asap Rocky had zijn optreden via Twitter al afgezegd. Hij had het over 'zorgen over de veiligheid en de infrastructuur'. Volgens de Amerikaanse rapper heeft de organisatie niet alle problemen tijdig kunnen oplossen. 'Ik wil mijn fans de beste show ooit geven, maar door de veiligheids- en infrastructuursproblemen zal ik niet optreden. Het spijt me', schreef hij op Twitter.