'Lord of the Rings'-regisseur Peter Jackson wordt miljardair

'The Hobbit'- en 'Lord of the Rings'-regisseur Peter Jackson doet zijn specialeffectsbedrijf voor 1,4 miljard euro van de hand.

De Nieuw-Zeelandse regisseur Peter Jackson verkoopt het grootste deel van zijn specialeffectsstudio Weta Digital voor 1,4 miljard euro aan een Amerikaanse specialist in gamingsoftware.

Toen Oxford-professor J.R.R. Tolkien ergens in de jaren 40 aan een selecte club vrienden een passage voorlas uit wat uiteindelijk 'The Lord of the Rings' zou worden, kreeg hij volgens de overlevering niet meteen de reactie waarop hij had gehoopt. 'Oh fuck. Toch niet weer een elf.'

Peter Jackson dankt Tolkien allicht iedere dag dat hij ondanks dat soort sneren bleef voortwerken aan zijn legendarische fantasy-epos. Want zonder Frodo, Gandalf, Legolas of die andere 'fucking' elfen had de zestigjarige Nieuw-Zeelandse regisseur het deze week hoogstwaarschijnlijk niet tot in de miljardairslijstjes geschopt.

De essentie Het Amerikaanse softwarebedrijf Unity neemt voor 1,4 miljard euro Weta Digital over, de specialeffectsstudio die regisseur Peter Jackson in 1993 heeft opgericht.

Peter Jackson werd al steenrijk met de verfilming van de 'Lord of the Rings'-trilogie, maar kan zich nu dankzij deze deal miljardair noemen.

Unity wil met Weta Digital niet alleen inzetten op special effects voor film en tv. Het wil ook tools aanbieden aan ontwikkelaars en kunstenaars die hun eigen metaverse, een soort virtuele ontmoetingsplek, willen lanceren.

Begin jaren 2000 boekte Jackson al drie gigantische kassuccessen met de verfilming van Tolkiens 'The Lord of the Rings'-trilogie. Ook de 'Hobbit'-films die enkele jaren later volgden, bleken enorme blockbusters. Die maakten van de meervoudige Oscarwinnaar een van de best verdienende regisseurs, met een vermogen dat eerder dit jaar nog werd geschat op bijna 500 miljoen euro.

Daar komt binnenkort nog een smak geld bij. Jackson bereikte deze week een akkoord met de Amerikaanse gameontwikkelaar Unity om zijn specialeffectsstudio Weta Digital voor 1,62 miljard dollar (1,4 miljard euro) te verkopen.

Splatterprent

Jackson, die eind jaren 80 voor het eerst als filmmaker werd opgemerkt met zijn bloedige lowbudgetprent 'Bad Taste', richtte Weta Digital in 1993 op om de special effect voor zijn film 'Heavenly Creatures' te verzorgen. Later kwamen daar uiteraard ook 'Lord of the Rings' en 'The Hobbit' bij, maar gaandeweg gingen ook andere filmmakers een beroep doen op de diensten van Weta Digital. De technologie van Weta Digital is ook te zien in hits zoals 'Avatar', 'The Avengers' en remakes van de 'Planet of the Apes'-films.

In de loop der jaren groeide Weta uit tot een van de grootste specialeffectsstudio's van de wereld, naast concurrenten als Animal Logic, Pixar of Industrial Light & Magic van Star Wars-regisseur George Lucas.

Het Amerikaanse Unity, dat sinds 2004 software ontwikkelt waarop spelletjes als Pokémon Go draaien, maar dat ook virtualrealitytoepassingen voor industriebedrijven bedenkt, doet met Weta Digital zijn grootste overname ooit. Als de deal is afgerond, wordt de technologie van het Nieuw-Zeelandse bedrijf ondergebracht bij Unity. De afdeling die instaat voor de visuele effecten blijft een apart bedrijf en zal onder de naam WetaFX een van de grootste klanten van Unity worden.

In zijn documentaire 'They shall not grow old' gebruikte regisseur Peter Jackson de technologie van Weta om de gruwel van de Eerste Wereldoorlog tot leven te wekken.

In een mededeling geeft Unity nog aan dat het zich via deze deal indirect ook in de strijd wil mengen om de metaverse, een virtuele omgeving waarin mensen via een digitaal alias met elkaar kunnen communiceren. Eind oktober zette Facebook zijn ambities op dat vlak nog eens extra in de verf door zijn naam in Meta te veranderen. Maar ook andere grote namen, zoals Microsoft en de chipfabrikant Nvidia, zien enorm veel toekomst in die metaverse.