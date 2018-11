Loterij opent eerste eigen winkels

In de loop van volgend jaar opent de Nationale Loterij verspreid over het land acht 'Lottery Centers'. De eerste vestigingen zijn voor Gent, Antwerpen en Luik.

In de zomer raakte al bekend dat de Nationale Loterij op zoek was naar panden om eigen winkels te openen. Nu maakt het staatsbedrijf bekend dat die 'Lottery Centers' zullen heten en dat de eerste open zullen gaan in Luik, Gent en Antwerpen. Exacte locaties geeft de loterij nog niet vrij.

Uitbaters van krantenwinkels reageerden enkele maanden geleden niet gelukkig op de plannen. Ze vrezen voor concurrentie. Loterijproducten zijn een belangrijke bron van inkomsten voor hen.

De loterij zegt nu dat de verkoop 'niet de hoofdbedoeling' wordt van de Lottery Centers en dat ze niet in concurrentie zullen gaan met de duizenden verkooppunten.

'Het belangrijkste is dat we in dialoog gaan met onze spelers', zegt woordvoerster Caroline Vangoidsenhoven. 'Ze kunnen er vragen stellen, maar bijvoorbeeld ook onze goede doelen leren kennen of een subsidie-aanvraag doen.' Winnaars zullen er in bepaalde gevallen ook hun winst kunnen ophalen.