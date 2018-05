Lukas Dhont wint Caméra d'Or in Cannes

Met de prijs voor het beste regiedebuut ging 'Girl' met vier prijzen aan de haal op het filmfestival.

De Caméra d'Or, voor het eerst in 1978 uitgereikt, gaat naar een speelfilmdebuut dat in één van de programma's tijdens het Filmfestival van Cannes wordt getoond. Dit jaar waren er 18 debuutfilms in de running. Op de lijst van eerdere laureaten prijken namen als Jim Jarmush, Steve McQueen en Jaco Van Dormael. Lukas Dhont is de eerste Vlaamse filmmaker die de felbegeerde onderscheiding mee naar huis neemt. 'Girl' vertelt het waargebeurde verhaal van een tiener die geboren is als jongen en ballerina wil worden.

In zijn dankwoord bedankte de 26-jarige Dhont zijn entourage. 'Ik draag de film op aan twee buitengewone mensen. Zij, zonder wie de film er niet gekomen zou zijn (en op wiens verhaal de langspeelfilm is gebaseerd, nvdr) En hij, die op 16-jarige leeftijd de rol op zich genomen heeft zonder zich zorgen te maken over wat men zou zeggen', aldus Dhont, verwijzend naar de 16-jarige hoofdrolspeler Victor Polster, met wie Dhont de trofee in ontvangst nam.

Triomftocht