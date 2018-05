De baasjes van Samson mikken met hun Chinees avontuur op een plaats in de Champions League.

Hans Bourlon kampte de voorbije weken met een hardnekkige hoest. Klinkt als een volstrekt onbelangrijk fait divers, zegt u? Misschien wel. Maar de manier waarop Bourlon aan die aanhoudende kuch geraakte, is dat niet.

Die was het rechtstreekse gevolg van een week in de ongezonde lucht van de Chinese hoofdstad Peking. Bourlon leidde er eind maart een delegatie van het door hem en kompaan Gert Verhulst opgerichte entertainmentbedrijf Studio 100 door de beruchte Pekingse smog, om kennis te maken met de lokale mediaspelers.

Dat gebeurde niet zomaar uit culturele interesse. Studio 100 hoopt binnen afzienbare tijd de Chinese markt te veroveren. Er staan drie coproducties in de steigers, die niet enkel in China, maar ook in andere markten zouden moeten aanslaan, berichtte De Tijd deze week. Sinds de overname van het Amerikaanse Little Airplane Productions eind vorig jaar heeft het bedrijf er alvast één monstersucces in zijn portefeuille. In samenwerking met Chinese en Zuid-Koreaanse spelers maakte Little Airplane Productions er ‘Super Wings’, een reeks rond het kindervliegtuigje Jett die zowel in China als in onder andere de VS potten brak.

Pluchen hond ‘It all started with a dog.’ Zo stellen Hans Bourlon en Gert Verhulst hun bedrijf graag voor in het buitenland. Toen Verhulst omroeper werd voor de VRT, besloot hij tijdens de aankondigingen van de kinderprogramma’s de boel op te vrolijken met een pratende pluchen hond. Samson werd zo’n doorslaand succes dat hij de basis vormde voor een entertainmentbedrijf met 176 miljoen euro omzet. Voorzichtige risico’s Samson was misschien nog een beetje een toevalstreffer, wat erop volgde was dat niet. Bourlon en Verhulst slaagden erin hun bedrijf zo te diversifiëren en geografisch te spreiden dat het stabiel bleef en zelfs groeide in een snel wijzigend en vaak uitdagend medialandschap. China Sinds de overname van het Duitse EM Entertainment was Studio 100 al wereldwijd aanwezig. Maar die mondiale ambities krijgen een extra duw in de rug met het plan om China ook met lokale producties te veroveren. Er staan drie formats in de steigers die de gigantische Chinese markt moeten kunnen veroveren.

Met hun verdere Chinese plannen breien Bourlon en Verhulst een zoveelste hoofdstuk aan een uitzonderlijk succesverhaal. Wat dik 25 jaar geleden begon met een pluchen hond naast een omroeper - Samson & Gert, u kent ze wel - is stap voor stap uitgegroeid tot het Vlaamse antwoord op Disney. Studio 100 draaide vorig jaar een omzet van ruim 176 miljoen euro, gekoppeld aan een operationele kasstroom van 68,3 miljoen euro. Geld dat werd verdiend over zowat heel de wereld, met een hele waaier aan activiteiten, van televisie, theater en merchandising tot pretparken.

Studio 100 is ondertussen al zolang een vaste waarde in het Vlaamse televisielandschap dat zijn parcours evident lijkt geworden. Daarbij wordt gemakkelijk uit het oog verloren hoezeer het medialandschap de voorbije twintig jaar is veranderd. Afkalvende productiebudgetten, de toenemende digitalisering en een ineenstuikende muziekverkoop konden stuk voor stuk levensbedreigend zijn voor een bedrijf als Studio 100. Maar Bourlon en Verhulst slaagden er wonderwel in hun schip door die stormen te loodsen en ondertussen zelfs te laten groeien.

De manier waarop Studio 100 China hoopt te veroveren past perfect in de huistraditie van voorzichtig risico’s nemen.

Dat ging nooit met gigantische sprongen. ‘Onze omzet in één keer verdubbelen, dat zit niet in ons’, zei Bourlon ooit in een interview met De Tijd. ‘Kijk naar onze omzetevolutie: dat is een trap die je te voet op kunt.’ En ook: ‘Je moet het juiste ding doen op het juiste moment, niet zomaar groeien om te groeien. Bedrijven die te snel groot zijn geworden, zie je toch vaak in de problemen komen.’

De manier waarop Studio 100 nu China hoopt te veroveren past perfect in de huistraditie van voorzichtig risico’s nemen. Met de overname van Little Airplane Productions kocht het bedrijf niet zozeer een maker van een succesvolle animatiereeks, het kocht vooral de knowhow en het netwerk om in China zaken te doen. Die kennis is in een gigantische maar vaak moeilijk in te schatten markt als China van goudwaarde voor westerse bedrijven. Zeker voor een mediabedrijf is het er door de wakende Chinese censoren op eieren lopen. Je wil er niet eindigen als de tekenfilmbeer Winnie de Poeh, die van het scherm werd gebannen omdat Chinezen op sociale media gelijkenissen signaleerden met de Chinese president Xi Jinping.

Studio 100 was sinds de overname van het Duitse EM Entertainment in 2008 al op heel veel markten actief. Door figuurtjes als Maya de Bij, het weesmeisje Heidi en Wickie de Viking nieuw leven in te blazen was het bedrijf plots aanwezig in landen waar het voordien nooit aan gedacht zou hebben. Bourlon vertelde ooit dat hij voorbij een kleine bioscoop wandelde in hartje Nicaragua. ‘Daar werden zes films gespeeld. Wel, de onze over Maya de Bij stond ertussen. Hetzelfde toen ik in Armenië was. Daar stapte ik een winkel binnen, en daar bleken 50 van onze producten te liggen. Dat doet toch iets met een mens.’

Ook in China was Studio 100 al aanwezig met veel van zijn reeksen, op het lokale streamingplatform IQiYI. Maar Bourlon en Verhulst hebben nooit onder stoelen of banken gestoken dat de ambities nog verder reiken. In hun eigen woorden: ‘Willen we wereldwijd meespelen in de absolute Champions League, dan moeten we nog stappen zetten. Die zetten we, in ons tempo.’