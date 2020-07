'Maatregel voor eventorganisatoren schiet doel voorbij'

Door de voorschotten te koppelen aan een specifiek project of evenement hoopt de regering dat de hele keten van toeleveranciers bediend wordt. De centen moeten organisatoren aanmoedigen om - ondanks het risico van een nieuwe annulatiegolf - opnieuw evenementen op poten te zetten, en dus technici, verhuurders en leveranciers in te schakelen. Maar bij de spelers die zich meer aan het uiteinde van die ketting bevinden, klinkt kritiek.

'De maatregel schiet zijn doel voorbij', reageert Lieven Tacq, de zaakvoerder van het preproductiebedrijf Creative Rental Solutions. Volgens het voorstel geldt de vrijstelling van terugbetaling alleen voor het geld dat effectief is uitgegeven: de niet-recupereerbare kosten en de onvermijdbare facturen. Kosten die op het moment van annulatie nog niet betaald zijn, worden dus niet vergoed. 'In onze sector geldt een betaaltermijn van 60 tot 90 dagen. In de praktijk komt het geld altijd pas nadat het evenement heeft plaatsgevonden', zegt Tacq. Als leverancier vreest hij zo de financiële garanties te mislopen.

Overleg met VLAIO

Met zijn bedrijf biedt Tacq allerlei diensten aan die organisatoren helpen voor het evenement plaatsvindt. Podia ontwerpen, licht, klank en beeld voorzien, of nadenken over decoratie. 'Deze zomer stonden 15 festivals op de planning. Zij mogen het geld van de tickets houden, maar wij krijgen niets, terwijl we al veel preproductiewerk hadden verricht.' Dat kan zware gevolgen hebben, waarschuwt Tacq. Hij geeft het voorbeeld van Tomorrowland. 'Dat bestaat nog en overleeft de crisis, maar intussen is de eerste decorbouwer failliet. Er staat enorm veel knowhow op het spel.'