Macron wil Franse loterij privatiseren

Kapotte smoelen

De rest van FDJ is in handen van een aantal mutualiteiten en liefdadigheidsorganisaties, zoals 'Gueules Cassées' ('kapotte smoelen'), dat werd opgericht ter ondersteuning van mensen die in de Eerste Wereldoorlog werden verminkt aan het gezicht, en de Fédération Maginot, ter ere van de oud-strijders van de Franse-Duitse oorlog van 1870.