Marc Coucke en Vic Swerts wedijveren om Studio 100

Zestal kandidaten strijden voor kwart aandelen van entertainmentgroep

De ondernemer Marc Coucke is een van de kandidaten voor de overname van een kwart van de aandelen van de media- en entertainmentgroep Studio 100. Hij krijgt onder meer concurrentie van het duo Vic Swerts/Frank Donck. Dat vernam De Tijd.

Studio 100, het bedrijf achter Plopsaland, Samson & Gert, Mega Mindy, Kabouter Plop en K3, wil een nieuwe aandeelhouder aan boord hijsen, opdat de huidige eigenaars een deel van hun aandelen kunnen verkopen. De Antwerpse groep is in handen van zijn oprichters Gert Verhulst (33,6%) en Hans Bourlon (33,6%) en van de private-equitypoot van BNP Paribas Fortis (32,5%).

150 miljoen Het belang van 25 procent wordt in de wandelgangen gewaardeerd op 125 à 150 miljoen euro. Of die prijs gehaald wordt, moet nog blijken.

Het is de bedoeling dat de drie in verhouding tot hun huidig belang bestaande aandelen verkopen en dat de nieuwkomer hoogstens een kwart van de groep koopt. Voor het belang van 25 procent in het 'Vlaamse Disney' circuleert in de wandelgangen een onbevestigde waardering van 125 à 150 miljoen euro. Op basis van dat prijskaartje zouden de drie huidige aandeelhouders elk 42 à 50 miljoen euro cashen.

De zoektocht naar een vierde aandeelhouder werd in de herfst gelanceerd. Meer dan tien kandidaten maakten hun interesse bekend. Na een eerste selectie blijven een zestal over, zowel uit het binnen- als het buitenland. Daar zitten financiële partijen tussen, maar ook familiale investeerders zoals Coucke, Swerts en Donck.

Avonturenparken

35 procent cashmachine De media- en entertainmentgroep is een cashmachine. De voorbije vijf jaar bedroeg de gemiddelde brutobedrijfswinstmarge (ebitda) 35 procent.

Studio 100 past in de plannen van Coucke in de entertainmentbranche. Hij is sinds enkele jaren aandeelhouder (30%) van het Waalse dierenpark Pairi Daiza - naast de ondernemer Eric Domb - en begon in Durbuy een veroveringstocht van de lokale avonturenparken. Coucke, de eigenaar van de voetbalclub RSC Anderlecht, weigerde gisteren elk commentaar, net als Swerts en Donck.

Swerts, de sterke man achter de siliconen- en lijmenproducent Soudal, en Donck (ex-Telenet, bestuurder bij KBC) werken samen voor de deal. Swerts heeft de belangrijkste rol in het duo. De twee kennen elkaar al lang: Swerts’ schoonzoon en Donck waren allebei een tijdje actief bij Investco, de voorloper van KBC Private Equity. Beide ondernemers zijn ook betrokken bij Opening the Future, een initiatief van de serieondernemer Urbain Vandeurzen rond hersenziekten.

Cashmachine

Wie de andere partijen in het Studio 100-dossier zijn, is onduidelijk. De naam van DPG Media (ex-De Persgroep) circuleerde de jongste weken, maar de mediagroep werkt volgens onze informatie niet op het dossier. Het bedrijf uit Schelle, dat Gert Verhulst en Hans Bourlon in 1996 oprichtten met vijf medewerkers en een pluchen hond, heeft zich de voorbije 23 jaar ontpopt tot een Vlaamse parel. De media- en entertainmentgroep, de Onderneming van het Jaar in 2009, is een cashmachine. De voorbije vijf jaar bedroeg de gemiddelde bruto bedrijfswinstmarge (ebitda) 35 procent. Bij de pretparken is dat zelfs 45 procent, al kan Studio 100 die cash goed gebruiken voor forse investeringen die pretparken vergen.

Behalve de winstgevendheid maakt ook het groeiparcours het entertainmentbedrijf tot een aantrekkelijke prooi. Waar Studio 100 in 2006 73 miljoen euro omzet draaide, was dat in 2018 bijna 180 miljoen.

Sinds het werden de winsten grotendeels geherinvesteerd in de groep. In de voorbije negen jaar werd alleen in 2017 en 2018 een dividend uitgekeerd, in totaal voor een dikke 8 miljoen euro. Daardoor heeft Studio 100 ook weinig schulden. Met 102 miljoen euro bedraagt de nettoschuld nauwelijks 1,5 keer de ebitda. Bij twee obligatie-uitgiftes (in 2011 en 2015) haalde de groep in totaal 130 miljoen euro op.

Reuzensprong

Behalve de winstgevendheid maakt ook het groeiparcours het entertainmentbedrijf tot een aantrekkelijke prooi. Waar Studio 100 in 2006 73 miljoen euro omzet draaide, was dat in 2018 bijna 180 miljoen. Die groei gebeurt op eigen kracht, maar ook door overnames. In 2008 maakte het bedrijf een reuzensprong door het Duitse EM Entertainment over te nemen. Daar werden figuren als Maya De Bij, Wickie De Viking en het weesmeisje Heidi van onder het stof gehaald. Twee jaar geleden legde Studio 100 de hand op de distributeur van kinderseries als Nijntje, de bekende creatie van Dick Bruna.

De pretparkpoot, intussen in vier landen actief, is de grootste van de groep, goed voor een omzet van bijna 75 miljoen euro in 2018. Ook de musicals, zoals ‘Daens’ en ‘40-45’, genereren een stabiele inkomstenstroom.

Little Airplane

Hoewel je vragen kan stellen bij de houdbaarheidsdatum van de Vlaamse kindershows en animatiefiguren - onder meer K3 en Kabouter Plop gaan al ettelijke jaren mee - blijven Verhulst en Bourlon ondernemen en innoveren, steeds verder buiten de landsgrenzen. De groep plant investeringen in waterparken, hotels en vakantieverblijven, vooral in Duitsland en Frankrijk, en misschien ook in Kroatië.

Ook in China zijn er plannen. Daar nam Studio 100 in 2017 het Amerikaanse animatiebedrijf Little Airplane Productions over. Al zouden de drie geplande projecten er trager verlopen dan verhoopt.