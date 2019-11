Maya de Bij verleidt Polen

Warschau, Katowice, Gdansk. In die drie Poolse grootsteden strijkt tegen 2025 Maya de Bij neer. Het eerste Poolse Mayaland is inmiddels een jaar open en blijkt een succesverhaal.

Plopsa Group, de themaparkafdeling van Studio 100, is al langer actief in Nederland en Duitsland. Maar voor de verdere internationale expansie trekt het West-Vlaamse bedrijf resoluut de Poolse kaart.

Een jaar geleden opende Mayaland Kownaty, dicht bij de Pools-Duitse grens. In dat jaar lokte gastvrouw Maya de Bij een kwart miljoen bezoekers. Tevreden bezoekers, overigens: de resultaten van een klantenbevraging tonen dat ruim 90 procent van hen tevreden is over de attracties, de netheid en veiligheid van het park en de beperkte lengte van de wachtrijen.

Mayaland Kownaty was een oorspronkelijke investering van 20 miljoen euro. In de voorbije maanden is daar de eerste houten rollercoaster van Polen gebouwd met een prijskaartje van 7,5 miljoen euro. Op stapel staan een reeks attracties voor Wickieland, goed voor nog eens 7,5 miljoen euro, en een aquapark.

Gronden

Gesterkt door het succes plant Plopsa Group nog drie parken in Polen. Bij de hoofdstad Warschau is een stuk grond gekocht van Ceetrus, de eigenaar van de Auchan-winkels in Polen. Het terrein van 20.000 m² ligt bij Goraszka aan het knooppunt van de S17-snelweg uit het zuidoosten en de S2-ringweg ten zuiden van Warschau.

‘Die wegen zijn nog in aanbouw, maar dat gaat razendsnel’, zegt Luc Van der Biest, directeur investeringen en constructie bij Plopsa. ‘Voor het overige is het enkel wachten op vergunningen. In Warschau willen we volgend jaar beginnen te bouwen en in 2021 willen we het park opleveren. In 2023 en 2025 openen we in Gdansk en Katowice.’

Bij Gdansk aan de Baltische kust is al grond gekocht voor een Mayaland. Bij Katowice komen nog twee terreinen in aanmerking. Van der Biest denkt de keuze eerstdaags te maken.

Kindergeld

Elk park is goed voor een investering van zo’n 30 miljoen euro, wat de totale investering boven 100 miljoen euro brengt. Voor de financiering werkt de Plopsa Group samen met de Nederlandse investeringsgroep Momentum Capital, voor de daadwerkelijke bouw van de parken met de Poolse afdeling van de Belgische bouwfirma CFE.

Plopsa Group en CFE kiezen voor een samenwerking op de lange termijn. ‘Plopsa heeft knowhow in themaparken, wij hebben ervaring in bouwen en kennen de Poolse realiteit’, beschrijft Bruno Lambrecht, de CEO van CFE Polska, de win-winsamenwerking.

Met een ligging vlak bij de grens mikte Mayaland Kownaty ten dele op een Duits publiek. Na een jaar blijkt dat een ruime meerderheid van 75 procent van de bezoekers Pools is. De drie nieuwe parken richten zich dan ook complexloos op de Poolse markt. Door de economische groei en het behoorlijk hoge kindergeld van 125 euro per kind besteden de Polen almaar meer geld aan vrije tijd. ‘Het is mijn droom om in Polen op termijn meer bezoekers te hebben dan in de Belgische parken’, besluit Van der Biest.