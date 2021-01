Megafestival Glastonbury annuleert ook editie 2021

Het Britse megafestival Glastonbury annuleert zijn editie van 2021, nadat die van vorig jaar ook al in het water was gevallen door de coronacrisis. Er wordt gevreesd voor een domino-effect.

Het Britse dorpje Pilton, in het zuidwesten van Engeland, zal ook deze zomer niet overspoeld worden door honderdduizenden muziekliefhebbers. Het iconische Glastonbury Festival, dat er al 50 jaar plaatsvindt, wordt ook in 2021 geannuleerd.

Dat liet de organisatie via sociale media weten. 'We hebben hemel en aarde bewogen, maar het is duidelijk dat het simpelweg onmogelijk wordt het festival te organiseren dit jaar. Het spijt ons erg om iedereen te moeten teleurstellen.'

Vorige maand communiceerde het festival al dat een editie in 2021 'verre van zeker' was. Nu is de knoop doorgehakt. Festivals van de grootteorde van Glastonbury - met meer dan 200.000 bezoekers een van de grootste ter wereld - moeten maanden vooraf beginnen met hun planning. Door de editie van dit jaar nu al te schrappen, spaart het festival die productiekosten uit.

Domino?

De vraag is wat het effect van de annulering zal zijn op de rest van het festivalcircuit. In het Verenigd Koninkrijk wordt gevreesd voor een domino-effect wegens de centrale plaats die het festival er inneemt in het festivallandschap.

Schermvullende weergave Paul McCartney had in 2020 de jubileumeditie van Glastonbury moeten headlinen. ©REUTERS

'Door zijn uitstraling kan dit de toon zetten voor de festivals deze zomer', zegt Paul Reed, de voorzitter van de Association of Independent Festivals, aan de krant The Guardian. Al benadrukt Reed in een adem dat een hoop kleinere festivals wat langer kunnen wachten om de knoop door te hakken.

Quid België?

In België worden er vooralsnog geen zomerfestivals geannuleerd. Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) wil de sector half maart duidelijkheid geven over wat kan en niet kan in de zomer. Vraag is of die timing niet te laat komt voor de echt grote producties.

Maar er wordt ongetwijfeld met interesse naar de beslissing van Glastonbury gekeken. Het Britse festival valt qua timing ongeveer samen met Rock Werchter in ons land, een festival in dezelfde categorie als Glastonbury. En ook het Brusselse festival Couleur Café vindt plaats eind juni.

Bij Rock Werchter zijn ze naar eigen zeggen verrast door de communicatie van Glastonbury. 'De overheden hier hebben aangegeven uiterlijk midden maart duiding te geven', zegt woordvoerder Nele Bigare. 'We kijken met vertrouwen vooruit. We gaan hier nu dan ook niet verder op in.'