Merck Mercuriadis: rockveteraan slaat Blondie aan de haak

Nu hij de volledige songcatalogus van popicoon Blondie heeft gekocht, lijkt investeerder Merck Mercuriadis helemaal incontournabel geworden op de markt van de muziekrechten. Dat hij als ex-manager van Beyoncé en Elton John de business door en door kent, komt daarbij natuurlijk goed van pas.

'Ik heb maar van één ding spijt', zei Blondie-zangeres Debbie Harry vorig jaar toen ze haar memoires promootte. 'Dat ik me nooit met geld heb beziggehouden. Ik was enkel bezig met muziek.'

Die fout heeft de iconische New Yorkse popzangeres woensdag met verve rechtgezet. Harry en mede-Blondie-stichter Chris Stein verkochten de rechten op de 197 nummers die ze met de band hebben opgenomen. De rechten om hits als 'Rapture' of 'Heart of Glass' te streamen of in films en reclame te gebruiken, zijn voortaan in handen van de investeerder Merck Mercuriadis.

De 56-jarige Canadees is niet bekend bij het grote publiek, maar in de muziekbusiness is Mercuriadis een naam als een klok. Eerst als manager van rock- en popgiganten als Iron Maiden, Elton John en Beyoncé, later als platenbaas. Intussen is de rabiate platenverzamelaar - 'ik koop geen auto's, maar betaal met gemak 400 dollar voor een album' - incontournabel op de markt voor muziekrechten.

Als we even geen rekening houden met concerten kunnen muzikanten op drie manieren geld verdienen met de liedjes die ze schrijven: door hun songs te verkopen via winkels of downloadplatforms, via royalty's die ze ontvangen als hun muziek in publieke ruimtes wordt gespeeld, of als hun muziek wordt gebruikt in reclame, videospelletjes of films.

Nu legaal streamen de norm is geworden, zien investeerders plots weer potentieel in publicatierechten.

Net in die markt van de muziekrechten zoekt Mercuriadis zijn fortuin. Enigszins opmerkelijk als je bedenkt dat muziekrechten enkele jaren geleden allesbehalve lucratief waren door de in elkaar stortende platenverkoop en de populariteit van illegaal downloaden. Maar nu legaal streamen via diensten als Spotifiy, Apple Music of Deezer de norm is geworden - streaming is wereldwijd goed voor bijna de helft van de muziekverkoop - zien investeerders plots weer potentieel in publicatierechten. Die worden steeds vaker gezien als een lucratief alternatief voor klassieke beleggingen, die door de lage rente nauwelijks nog wat opleveren.

Ed Sheeran

En Mercuriadis wil een zo groot mogelijk deel van die koek. Sinds hij met zijn fonds Hipgnosis Songs twee jaar terug naar de beurs trok, heeft hij al voor 1 miljard dollar aan muziekrechten opgekocht. Hipgnosis bezit de publicatierechten op al meer dan 13.000 songs. Jaagt u tijdens deze hittegolf 'Despacito' door de luidsprekers, vloekt u op uw kinderen omdat die met Ed Sheeran op Spotify meejoelen, wilt u naar de nieuwste van Beyoncé luisteren: allemaal zitten ze in Hipgnosis' enorme catalogus.

De voorbije weken stak de muziekmogul nog een tandje bij. Nog voor de Blondie-deal hing Mercuriadis al aan de telefoon bij stadionrockers als Bon Jovi en zanger Barry Manilow, bekend van 'Copacabana'. Van allemaal haalde hij de rechten binnen, tot grote frustratie van de andere toppers in de muziekindustrie. 'Fuck die gast', bromde een manager van een uitgeversbedrijf toen het onlinemagazine Marker hem contacteerde voor een portret van Mercuriadis. 'Wat hij betaalt om die rechten binnen te halen is obsceen.'

Nochtans komen artiesten zelf naar hem toe om te praten over de verkoop van hun rechten, zegt Mercuriadis. Zeker nu de coronacrisis ertoe heeft geleid dat optreden, voor de meeste muzikanten de belangrijkste bron van inkomsten, een nagenoeg onmogelijke opdracht is geworden.