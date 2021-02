Met golven van twee meter hoog de (surf)wereld veroveren

Deze zomer begint in Knokke-Heist de bouw van een kunstmatig meer waarop surfers golven van vijftig meter lang kunnen bedwingen. Met zijn technologie om golven tot twee meter hoog te maken wil het Oostendse bedrijf AllWaves de wereld veroveren.

‘In het begin lag ik uren in dat water om aan ons proefmodel te timmeren. IJskoud was dat. Nu heb ik me toch maar een goede wetsuit aangeschaft’, lacht Geert Nauwelaerts. We staan in een onderzoeksloods aan de Oostendse vismijn. Voor ons ligt het schaalmodel van de technologie waarmee AllWaves wil inspelen op de groeiende wereldwijde populariteit van surfen.

Op een drijvend platform heeft het bedrijf minutieus een surfbassin nagebouwd, waar golfjes in rollen en breken, die in het echt tot twee meter hoog zullen worden. De schaal is een op twintig, wat betekent dat het eindresultaat een kunstmatige surfpool van 150 meter lang op 100 meter breed moet worden, waar 80 surfers tegelijk golven kunnen bedwingen die hen tot 15 seconden surfplezier per golf moeten bezorgen.

‘15 seconden is voor veel surfers een eeuwigheid’, zegt Steven Nauwelaerts. ‘Als je 15 zulke golven in een uur kan nemen, ben je uitgeput. In de natuur moet je vaak uren of zelfs dagen wachten om zo intensief te kunnen surfen.’ De twee neven Nauwelaerts sleutelen al een paar jaar aan een technologie om kunstmatige golven op te wekken. Ze richtten samen met zakenpartner Stephanie Maes vorig jaar AllWaves op om hun installatie op punt te zetten en te verkopen aan uitbaters van kunstmatige wavepools, die overal ter wereld in de steigers staan.

80 In een wavepool van 150 op 100 meter kunnen 80 sporters tegelijk surfen.

Knokke

Na de testfase in Oostende begint deze zomer de bouw van een enorme wavepool naast de Natiënlaan in Knokke-Heist. De gemeente stelt een terrein ter beschikking, levert de voorzieningen en maakt het mogelijk een wavepool van 100 meter op 100 meter uit te graven, waardoor de golftechnologie een paar jaar in het echt getest kan worden. Vanaf het najaar zouden de eerste professionele surfers er aan de slag kunnen om de kwaliteit van de golven te evalueren.

Het doel is in 2023 elders in Knokke-Heist de eerste commerciële wavepool van het land te openen. ‘Knokke-Heist is al jaren de surfgemeente van de kust’, zegt eerste schepen Piet De Groote. ‘Zo’n site past in onze plannen om meer jongeren aan te trekken. Surfen is al lang niet meer de sport van een vrijgevochten kliekje dat zich nergens iets van aantrekt. Ook zakenmensen, ministers en de koninklijke familie komen hier surfen.’

Knokke-Heist wil een paar honderdduizend euro vrijmaken om de testsite te ondersteunen en nadien starten met de procedures om de commerciële site mogelijk te maken. Die komt wellicht iets verderop, op een terrein naast Lakeside Paradise, waar al een kunstmatige vijver voor wakeboarders ligt. ‘We zijn niet de organisatoren, maar zijn het project heel genegen en bieden ondersteuning’, zegt De Groote. ‘Omdat we met onze tijd mee moeten.’

Op het schaalmodel in Oostende is te zien hoe centraal in het bad een langwerpige band op de bodem ligt. ‘Die werkt volgens het principe van een rups die zich voortbeweegt’, legt Geert Nauwelaerts uit. ‘Door de frequentie van die bewegingen heel precies te programmeren, kunnen we verschillende soorten golven creëren.’

In samenwerking met de UGent heeft AllWaves vooraan in het bad een kunstmatig rif gebouwd om diverse soorten golven over de pool te verspreiden, zodat zowel ervaren surfers als beginnelingen tegelijk aan de slag kunnen. Voor het vertimmeren van dat rif moest Geert Nauwelaerts urenlang in het koude water liggen.

‘Het voordeel van onze technologie is dat die volledig onder water ligt’, zegt hij. ‘Je ziet alleen een natuurlijke vijver. De bestaande wavepools in het buitenland worden meestal doorkliefd met een grote betonnen muur in het midden van het water om de golven te creëren. Dat is niet alleen lelijk, maar soms ook uiterst gevaarlijk voor de surfers.’

De wereld telt vier werkende wavepools, maar door de groeiende populariteit van het surfen staan 96 projecten op stapel. ‘Daarvan komen er 29 in Europa’, zegt Stephanie Maes, die instaat voor de business development. ‘Natuurlijk zullen we voor sommige daarvan te laat komen, maar vanaf 2023 moeten we erin slagen onze technologie te verkopen. De eerste gesprekken lopen al.’

Door de hoge investeringen - een installatie kost al snel 15 miljoen euro - zijn de huidige projecten op zich meestal niet rendabel. ‘Ze maken deel uit van een pretpark, shoppingcenter of hotelcomplex’, zegt Maes. ‘We mikken op wavepools die zich puur op sporters richten, en willen een derde goedkoper dan de huidige producenten worden, zodat het rendement op investering voldoende is om de projecten onafhankelijk te kunnen bouwen.’

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

De neven Nauwelaerts verdienden hun strepen met Laminaria, dat proefinstallaties ontwierp en bouwde voor energieopwekking op zee. ‘We hebben die kennis gebruikt om de golven van een andere kant te bekijken: in plaats van ze te recupereren, wekken we ze op’, zegt Steven Nauwelaerts.

Het verschil met de concurrentie ligt volgens hem in de kwaliteit en de efficiëntie van de golven. ‘In de huidige baden zit je meestal met veel tussengolven, omdat de frequentie van de opwekking niet optimaal gestuurd kan worden. Die zijn niet alleen vervelend voor de surfers, ze zijn ook inefficiënt. Tot 70 procent van de energie van die installaties gaat verloren nog voor de golf ontstaat. Wij dringen dat terug naar 30 procent. We zijn veel energie-efficiënter en goedkoper in uitbating.’

Sioen

Voor de praktische uitrol werkt AllWaves samen met Vapo, een bedrijf uit Dadizele dat onder meer gespecialiseerd is in hydraulische systemen op zee. De aandrijving van de beweegbare rups gebeurt via een systeem van hydraulische druk die aangestuurd wordt vanuit een controlekamer op land. ‘Dat is belangrijk voor het onderhoud: je wil zo weinig mogelijk werken uitvoeren onder water’, zegt Steven Nauwelaerts.

AllWaves heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Sioen. Dat bedrijf wil een nieuw soort technisch textiel inzetten voor de rupstechnologie, dat het nadien ook kan inzetten voor andere toepassingen. De samenwerking past in het kader van de Blauwe Cluster, een innovatieproject van de Vlaamse overheid om met nieuwe technologie een duurzame boost te geven aan de kusteconomie.

Door die samenwerkingen kon AllWaves een subsidie binnenhalen van net geen 1,2 miljoen euro. Om het testproject verder uit te rollen is nog eens 1,5 tot 1,9 miljoen euro nodig. Daarvoor lopen gesprekken met privé-investeerders. ‘Idealiter is dat iemand uit de entertainmentwereld die ervaring heeft met de uitbating van zulke projecten, of een ondernemer uit de bouwsector, die bijvoorbeeld expertise in grondwerken kan bijbrengen’, zegt Geert Nauwelaerts.

Van plank tot plank lopen

De vraag is of veel surfers zitten te wachten op kunstmatige vijvers in het binnenland. Volgens AllWaves telt ons land 15.000 surfers en groeit dat aantal met 20 procent per jaar. Frank Vanleenhove, een van de Belgische surfpioniers, gelooft dat de technologie kans op slagen heeft. ‘Zelfs in België zit de zee op goede dagen vol kopjes van surfers op zoek naar de ideale golf,’ zegt hij. ‘In Hawaï kan je van plank tot plank lopen omdat de zee zo volgepakt is.’