'Met mijn synthesizer boots ik elk supportersgeluid na'

De 40.000 supporters van de Memorial Van Damme blijven dit jaar thuis. Ze worden vervangen door de ex-geluidsman van jazzmuzikant Herbie Hancock. 'Voor corona verzorgde ik het geluid van concerten, nu boots ik supportersgeluiden na met mijn synthesizer.'

In normale tijden werkt de Londenaar Tim Paterson (57) als geluidstechnicus op concerten, maar vrijdag vervangen hij en zijn synthesizer de 40.000 toeschouwers op de Memorial Van Damme. Door corona vindt de atletiekwedstrijd dit jaar plaats in een stadion zonder supporters.

Hun kreten van geluk, wanhoop en opwinding zullen wel door het Koning Boudewijnstadion in Brussel galmen, dankzij Paterson en zijn synthesizer. 'Dit is hem', zegt de Brit terwijl hij zijn muziekcomputer toont op een test een dag voor de wedstrijd. Hij drukt een gaspedaal in en het stadion vult zich met geroezemoes. Wie de ogen sluit, waant zich in een nokvolle arena. 'Hoe harder ik op het gaspedaal druk, hoe luider het gezoem klinkt', zegt hij, de daad bij het woord voerend.

We wilden het supportersgeluid nabootsen voor de sfeer, maar ook omdat het de atleten extra motiveert. Cédric Van Branteghem Directeur Memorial van Damme

Hij wijst naar een toetsenbord vol gekleurde knopjes: 'Dat werkt zoals een piano.' Hij duwt een rode knop in. Kreten van ontgoocheling galmen door het stadion. Gelukkig volgen snel vreugdevol gejoel en gefluit, wanneer Paterson andere knopjes indrukt. Beneden lopen trainende atleten onversaagd voort.

'Ik kan hier elk supportersgeluid mee nabootsen', zegt hij. 'Ik zal de wedstrijden nauwlettend volgen en de juiste publieksreacties door het stadion doen weerklinken.'

Paterson staat op de loonlijst van AFX Global, een bedrijfje dat aan het begin van de coronacrisis werd opgericht door de Australiërs Des O'Neil en Tony Cray. De ondernemers werkten als geluidstechnicus in de muziek- en theaterwereld, maar zijn ook rugbyfans. Toen de Australische stadions door corona leeg bleven, misten ze sfeer. Daarom ontwikkelden ze een geluidssysteem om supportersgeluiden te imiteren.

Crescendo

Al snel kregen ze ook vragen van organisatoren van atletiekwedstrijden. 'Toen hebben ze mij ingeschakeld', zegt Paterson. 'Ik ben een groot atletiekfan en weet hoe de sfeer in het stadion is. Ik paste het systeem van AFX aan, want het supportersgeluid van een rugbywedstrijd is anders dan van een atletiekwedstrijd. Bij atletiek gaat de opbouw naar een apotheose meer crescendo.'

Schermvullende weergave Paterson werkt voor het pas opgerichte Australische bedrijf AFX Global. ©Tim Dirven

Paterson gebruikt geluiden van het wereldkampioenschap atletiek dat enkele jaren geleden in Londen plaatsvond. 'De atleten hier zullen dus grotendeels door een Brits publiek aangemoedigd worden, but don't tell anyone', zegt hij lachend.

'Dankzij Tim zal er morgen bijna evenveel sfeer in het stadion zijn als normaal', zegt Cédric Van Branteghem, ex-atleet en de directeur van de Memorial. 'We wilden het supportersgeluid nabootsen voor de sfeer, maar ook omdat het de atleten extra motiveert. We kwamen bij AFX terecht via de internationale atletiekfederatie.' De Memorial Van Damme sloot samen met de federatie, de organisatie van de Diamond League-atletiekmeeting in Monaco en die in Doha een contract met AFX Global. 'Hoeveel we investeren, kunnen we niet kwijt', zegt Van Branteghem.