Miljardendeal in audiowereld

De satellietradio SiriusXM koopt de online muziekstreamer Pandora over voor 3,5 miljard dollar, een overname die volledig gebeurt in aandelen.

De twee Amerikaanse bedrijven kondigden de overname maandag voor de opening van Wall Street gezamenlijk aan. In de overeenkomst is wel voorzien dat Pandora mag 'shoppen' naar een betere deal.

Met een gecombineerde omzet van 7 miljard dollar vormt de optelsom van Sirius en Pandora het grootste audio-entertainmentbedrijf ter wereld. Ter vergelijking: de Zweedse muziekstreamer Spotify haalde in de eerste helft van dit jaar 1,2 miljard euro omzet.

Satellietzenders

SiriusXM is vooral bekend van zijn satellietzenders die bijvoorbeeld te beluisteren zijn in (huur-)wagens. De dienst telt 70 miljoen abonnees. In juli sloot Sirius nog een contract met Netflix voor de oprichting van een comedyzender.

Het in Californië gevestigde Pandora is in de VS erg populair en pionierde ooit met online radio waarbij gebruikers op basis van hun voorkeuren een eigen 'internetzender' kunnen aanmaken. Het gebruik is gratis, de inkomsten komen uit reclame.

De jongste jaren ondervindt Pandora, net als Sirius, wel sterke concurrentie van streamingdiensten als Spotify, dat globaal marktleider is in zijn segment met 86 miljoen betalende abonnees. Ook Amazon en Apple hebben een betaalde streamingdienst.