Miljardendeal in goksector leidt tot wereldmarktleider

Het Ierse Flutter koopt de Amerikaanse sectorgenoot The Stars Group voor 6 miljard dollar in aandelen. Dat doet de grootste speler ter wereld voor online wedden en gokken ontstaan.

Er is een nieuwe grote overname in de wed- en goksector. Deze keer koopt het Ierse Flutter, het vroegere Paddy Power Betfair, zijn Canadese branchegenoot The Stars Group. Dat is de onderneming achter het bekende Amerikaanse merk PokerStars.

Daarmee kan Flutter zijn positie in de VS gevoelig uitbreiden. Die werd vorig jaar versterkt door een fusie van zijn Amerikaanse tak met FanDuel. Het bedrijf slaat bovendien terug nadat The Stars Group, ook al vorig jaar, het Britse Sky Betting & Gaming had ingelijfd.

Samen zullen Flutter en The Stars Group actief zijn in meer dan 100 landen, met als zwaartepunt de VS en het Verenigd Koninkrijk. Samen waren ze vorig jaar goed voor een omzet van 3,8 miljard Britse pond.