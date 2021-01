Minder Euromillions-jackpots drukken inkomsten Nationale Loterij

De Belgen hebben vorig jaar 0,4 procent minder ingezet op spellen van de Nationale Loterij. Een grote terugval bij Euromillions kon niet helemaal gecompenseerd worden door inkomsten uit andere producten.

De Nationale Loterij heeft vorig jaar 1,436 miljard euro inkomsten geboekt, een kleine achteruitgang van 6 miljoen tegenover 2019. Met die daling komt een einde aan enkele jaren van onafgebroken groei bij het overheidsbedrijf. De voorbije vijf jaar kwam de groei gemiddeld uit op 4,5 procent per jaar.

De inkomstendaling is toe te schrijven aan lagere inzetten bij Euromillions, een trekkingsspel dat samen met andere Europese loterijen wordt georganiseerd. In het 'mirakeljaar' 2019 was er nog een recordinzet van 562 miljoen euro door grote jackpots bij Euromillions die veel extra spelers lokken. In 2020 waren er minder grote jackpots te winnen en hebben de Belgen maar 496 miljoen euro ingezet (-11,7%).

Ook Covid-19 had een impact. De Spaanse loterij besliste in de lockdown tijdelijk uit het gemeenschappelijke Europese spel te stappen en even werd gevreesd dat andere landen dat voorbeeld zouden volgen.

Schermvullende weergave CEO Jannie Haek ©Karoly Effenberger

CEO Jannie Haek is tevreden dat de omzet van de Nationale Loterij ondanks de 66 miljoen euro minder Euromillions-inkomsten op peil is gebleven. 'We zijn zeer trots op dit stabiele resultaat in het moeilijke jaar. We hebben de vruchten kunnen plukken van onze strategie om te diversifiëren naar zeer veel verschillende producten. Dat maakt ons minder kwetsbaar voor externe factoren.'

De klassieke Lotto groeide met 4 miljoen euro naar 440 miljoen euro. De grootste groei was er bij de krasspelen, met een toename van 15 procent (52 miljoen euro) tot 392 miljoen euro.

De lockdown had een impact op de verkoop, want een deel van de 7.700 verkooppunten moest tijdelijk de deuren sluiten. Haek schat de impact op 35 miljoen euro. Hebben de digitale kanalen geprofiteerd van de sluiting van fysieke verkooppunten? 'Neen, ook op de digitale kanalen was er soms een terugval', zegt Haek. De digitale verkoop (e-Lotto) steeg met 23 procent naar 332,5 miljoen euro, een iets lagere groei dan het jaar voordien.

Haek wijst erop dat de Nationale Loterij tijdens de lockdown verantwoordelijk reageerde. 'We hebben minder promotionele acties gevoerd en de communicatie gereduceerd.'

Goede doelen

In totaal speelden de Belgen bijna 279 miljoen spelletjes met een gemiddelde inzet van 5,20 euro. 817,6 miljoen euro werd uitgekeerd aan 94,1 miljoen winnaars. De Nationale Loterij betaalt traditioneel een monopolierente van 135 miljoen euro aan de overheid en keert 185 miljoen euro uit aan goede doelen.

'Door de goede prestatie in 2020 kunnen we het bedrag voor goede doelen met 15 miljoen euro optrekken tot 200 miljoen euro', zegt Haek. Veel goede doelen, waaronder organisaties in de medische sector, liepen door corona inkomsten mis. 'We hebben met iedereen gepraat en garandeerden dat niemand in de problemen zal komen.'

