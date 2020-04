Mokerslag dreigt voor evenementensector

Zomer zonder muziek

De festivalorganisatoren trokken vrijdag in een open brief aan de alarmbel. Ze waarschuwen voor desastreuze gevolgen van het wegvallen van de zomerfestivals. Noodscenario’s worden bedacht: uitstel naar later in de zomer of september, lightversies of edities met enkel Belgische bezoekers. Voor Tomorrowland is dat geen optie. ‘Het past niet bij ons DNA: de hele wereld op één plek samenbrengen’, klinkt het daar.

Het dancefestival houdt er al rekening mee dat het een jaartje moet overslaan. Voor andere grote festivals is er al evenmin duidelijkheid. Noch Herman Schueremans van Live Nation (Rock Werchter), noch Chokri Mahassine (Pukkelpop) was bereikbaar voor commentaar, maar ze ondertekenden wel de open brief.

Willen Amerikaanse en Britse artiesten in de late zomer nog wel de oversteek naar Europa maken? Veel topacts zitten door de afgelasting van enkele grote festivals al met gaten in hun schema en zullen het misschien financieel niet meer de moeite vinden naar Europa te komen. Paul McCartney zag al drie concerten van zijn Europese tournee geannuleerd. Ook de Amerikaanse rockband Pearl Jam, de headliner op Rock Werchter, maakte bekend zijn Europese tournee uit te stellen naar volgend jaar. TP