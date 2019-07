Murdoch stapt in virtual reality

James Murdoch, zoon en erfgenaam van mediatycoon Rupert, investeert 20 miljoen dollar in het Amerikaanse VR-bedrijf The Void.

James Murdoch, de jongste zoon van mediatycoon en miljardair Rupert Murdoch, waagt zich aan een van zijn grootste investeringen ooit. Hij pompt 20 miljoen dollar (17,7 miljoen euro) in het virtual realitybedrijf The Void, schrijft het persbureau Bloomberg.

Walt Disney

Murdoch junior krijgt ook een zitje in de raad van bestuur, aldus Bloomberg dat zich baseert op anonieme bronnen die nauw zijn betrokken bij de deal. Met zijn instap in het kapitaal volgt hij andere high-profile investeerders zoals Fidelity Management, Qualcomm Ventures en het entertainmentbedrijf Walt Disney.

The Void, met hoofdzetel in Lindon, een stadje in de Amerikaans staat Utah, is gespecialiseerd in zogeheten interactieve entertainment theaters op een elftal locaties wereldwijd. Bezoekers worden er met VR-bril en toebehoren volledig ondergedompeld in mediaproducties zoals 'Star Wars: Secrets of the Empire', voor pakweg 35 dollar per ticket.

Media

Murdoch junior heeft ervaring in de mediasector. Zijn memorabelste functie was wellicht die bij Sky, het tv-station van het mediahuis van zijn vader News Corp. Hij moest er in 2012 aftreden als voorzitter nadat bekend werd dat de media van News Corp telefoons hadden afgetapt om informatie te bekomen.