Muziekgigant Universal haalt popsensatie BTS binnen

Universal zal vanaf december de Zuid-Koreaanse hitfabriek doen draaien in de VS.

De Zuid-Koreaanse popmachine, die in een jaar tijd zes nummer 1-hits scoorde in de VS, dumpt het platenlabel Sony Music en gaat in zee met concurrent Universal Music.

Voor Universal Music, dat vorige maand een explosief debuut kende op de Amsterdamse beurs, geldt de deal als een meesterzet. Het muzieklabel gaf al onderdak aan de razend populaire Zuid-Koreaanse meidengroep Blackpink.

Met BTS komt daar een nog veel grotere hitfabriek bij. Volgens het vakblad Billboard, dat het nieuws over de overstap als eerste bracht, verkocht de boyband alleen al in de Verenigde Staten 10,4 miljoen albums. De songs van de Bantang Boys, zoals de band ook wordt genoemd, zouden in totaal al een waanzinnige 10,6 miljard keer zijn gestreamd in de VS.

Samen met dochtermaatschappij Interscope gaat Universal vanaf december instaan voor de distributie en marketing van BTS in de VS en in andere landen. Tot nu werkte de Zuid-Koreaanse band daarvoor samen met Colombia, een dochter van de muziekgigant Sony Music. Waarom Sony Music wordt gedumpt, is niet bekendgemaakt.

Butter, de zomerhit van BTS.

Al was het in de sector geen geheim dat Universal-baas Lucian Grainge verwoede pogingen ondernam om samen te werken met HYBE, het beursgenoteerde Zuid-Koreaanse bedrijf boven BTS. In februari sloten Universal en HYBE, dat eigendom is van de Zuid-Koreaan Bang Si-hyuk, al een partnership om een nieuwe K-pop-band te lanceren.