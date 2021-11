Muzieksector vraagt steun voor vierde golf

Nu muziekoptredens alleen nog zittend mogen, vrezen concertorganisatoren een instorting van de livemuzieksector. Ze vragen financiële compensaties bij de federale overheid en de regio's en dringen aan op mildheid bij lokale besturen.

De nieuwe coronaverstrengingen leiden tot grote ongerustheid in de muzieksector. Sinds maandag mogen concerten alleen voor een zittend publiek. In een open brief, gepubliceerd op de website van Vi.be, vrezen concertorganisatoren voor een verdere instorting van de ticketverkoop en annulaties en verplaatsingen van concerten. De concertwereld had het de voorbije weken al erg moeilijk, met een kelderende ticketverkoop en ticketbezitters die niet kwamen opdagen.

Nachtleven

De sector richt zich in de open brief tot de federale overheid en de regio's: 'Activeer opnieuw een ruim pakket aan steunmaatregelen om de livemuzieksector en het nachtleven door deze moeilijke periode te helpen. Verleng de regeling rond tijdelijke werkloosheid wegens corona, voorzie opnieuw in overbruggingsrecht voor zelfstandige ondernemers die omzetverlies lijden, en voer ook andere maatregelen opnieuw in die omzetgerelateerd zijn, zoals de hinderpremie of het beschermingsmechanisme.'

De oproep is ook gericht aan de lokale overheden. 'Een deel van onze sector moet opnieuw op slot, maar andere evenementen kunnen onder strikte voorwaarden nog plaatsvinden', luidt het. De organisatoren vragen aan gemeente- en provinciebesturen om niet blindelings over te gaan tot een volledig verbod.