Napoleon Games krijgt nieuwe eigenaar

Napoleon Games is steeds meer online actief, maar is ook eigenaar van de casino's van Middelkerke en Knokke (foto).

Het investeringsfonds Waterland verkoopt Napoleon Games aan diens sectorgenoot Superbet. Dat vernam De Tijd. Superbet wordt dankzij de overname in één klap de Belgische marktleider en onder meer eigenaar van de casino’s van Knokke en Middelkerke.

Waterland werkte de jongste maanden in alle stilte aan de verkoop van Napoleon Games. Hoeveel het investeringsfonds met de verkoop opstrijkt, is niet bekend, maar het realiseert naar verluidt een heel attractief rendement op zijn investering.

Waterland was sinds 2015 meerderheidsaandeelhouder van het bedrijf uit Aalst. Een deel van de opbrengst gaat naar Mieke en Veerle Michiels, de dochters van oprichter Willy Michiels. Zij hadden sinds 2015 nog minder dan 20 procent van de aandelen in handen.

Overnemer Superbet is een Roemeens bedrijf met een internationaal management dat gespecialiseerd is in sportweddenschappen en kansspelen. Het werd in 2008 opgericht en is een van de grootste aanbieders van online-entertainment in Centraal- en Oost-Europa. De groep is ook aanwezig in Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. Financiële details over Superbet zijn niet bekend.

De groep wordt sinds 2019 gesteund door Blackstone, ’s werelds grootste private-equitygroep. Die investeerde 175 miljoen euro in het bedrijf, in ruil voor een substantieel minderheidsbelang. België is geen onbekende voor de investeringsreus. Via andere fondsen is hij er eigenaar van de Onderneming van het Jaar Stow en kocht hij enkele maanden geleden het milieutechnologiebedrijf Desotec.

Blackstone is met Superbet niet aan zijn proefstuk toe in de Europese kansspelensector. De groep is ook hoofdaandeelhouder van het Franse JOA en van Cirsa, Spanjes grootste kansspelengroep. Superbet is sinds de instap van de investeringsreus op overnametocht. Vorig jaar verwierf de Roemeense groep een belang van 60 procent in de onlinecasino-operator Lucky7 om zijn bereik in het online kansspelsegment uit te breiden.

Voetbal en koers

Napoleon Games is de Belgische marktleider in on- en offlinekansspelen. Het combineert online gokken met een fysieke aanwezigheid via de casino’s van Middelkerke en Knokke en 25 speelhallen in België, vooral in Vlaanderen, maar ook in Brussel en Wallonië.

De groep was vorig jaar goed voor een bruto-omzet van 134 miljoen euro en een bedrijfswinst van 32 miljoen. Ze was licht winstgevend (2,2 miljoen euro). De inkomstengroei uit onlinekansspelen compenseerde de sluiting van de casino’s van de groep door de coronacrisis, waardoor Napoleon Games een omzetgroei van 7 procent kon voorleggen. De groep ontwikkelde de jongste jaren een eigen technologieplatform en is dus niet afhankelijk van externe technologieaanbieders.

Napoleon Games is bij het grote publiek onder meer bekend als sponsor van de Belgische voetbalploegen AA Gent, Zulte-Waregem en Cercle Brugge. Het bedrijf wordt ook zichtbaarder in het wielrennen. Het is een van de sponsors van het profwielerteam Deceuninck-Quick-Step. Na het recente afhaken van hoofdsponsor Deceuninck heeft het gokbedrijf zijn contract tot 2024 verlengd. Het legt daarvoor ook meer centen op tafel.

Circus

Napoleon Games is niet het enige overnamedossier in de Belgische kansspelensector. De Tijd bracht in het voorjaar naar buiten dat het Luikse Ardent op zoek ging naar een financiële partner voor zijn gokafdeling, het bedrijf achter de merken Circus en Casino777.be. Dat proces is nog steeds bezig.