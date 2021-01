'Nationale Loterij keerde 185 miljoen euro uit aan goede doelen'...

De Nationale Loterij heeft haar goededoelenbeleid aangepast aan de coronacrisis. 'We hebben onze goede doelen gegarandeerd dat ze niet in de problemen zouden komen en hebben sommige schijven vroeger uitbetaald', zegt CEO Jannie Haek.

De Nationale Loterij maakte vrijdagochtend een lichte daling van de inkomsten bekend, maar keerde wel het voorziene bedrag van 185 miljoen euro voor goede doelen uit, zegt CEO Jannie Haek.

‘We hebben met alle organisaties en instellingen een individueel gesprek gehad, cijfers opgevraagd en toekomstplannen bekeken. Want elke situatie is anders', zegt Haek. 'De opera De Munt leeft van structurele subsidies die veel groter zijn dan de inkomsten uit de ticketverkoop. Voor zo’n instelling zijn het minder donkere tijden als de deuren dichtblijven: er zijn minder inkomsten uit tickets, maar ook heel wat kosten vallen weg. Andere culturele instellingen die projectmatig gesteund worden, zien zwarte sneeuw als hun project niet doorgaat.’

‘We hebben daarom regelingen op maat getroffen. Bij de organisaties die per project worden gesteund, hebben we de timing van de stortingen aangepast, zodat ze eerder al een schijf kregen. Bij organisaties als Child Focus, waar de werking amper geïmpacteerd werd door Covid-19, liep de subsidie gewoon door.’

Dit jaar wordt de subsidiepot met 15 miljoen euro opgetrokken. Betekent dat minder dividend voor de overheid?

Haek: ‘Ja, de monopolierente van 135 miljoen euro is een soort belasting en het goededoelenbeleid is een verplichting die de overheid ons oplegt. De voorbije jaren werd 185 miljoen euro aan subsidies voor goede doelen gegeven. Nu wordt dat uitzonderlijk 200 miljoen euro. De winst die overblijft, wordt net als bij commerciële vennootschappen belast. Het saldo kan uitgekeerd worden als dividend of naar de reserves gaan. Voor de juiste cijfers is het wachten op de jaarrekening.’

De sterkste groei in 2020 zat bij de krasspelen: 53 miljoen euro extra. Hebben mensen meer krasloten gekocht bij het afhalen van pakjes in de krantenwinkel?

Haek: ‘Nee, de groei is een gewenst effect van onze strategie. We werken al jaren om minder afhankelijk te worden van de pieken van jackpots bij Euromillions. Vroeger werden krasbiljetten wat verwaarloosd omdat er veel meer werk en dure logistiek komt bij kijken. We hebben een correcte marketing gevoerd rond grote productfamilies als Subito, Presto, Ca$h en Win for Life. Die instantproducten zijn uitgebouwd tot een stevige derde pijler naast Euromilliions en Lotto. De volgende stap is de uitbouw van nevenproducten als Vikinglotto, Joker+ en sportweddenschappen. We zijn een ambitieus bedrijf met een mooie strategie en toekomst.'

De koers van Française des Jeux is fors gestegen sinds de beursgang. Gaat u opnieuw pleiten voor een beursgang van de Nationale Loterij?