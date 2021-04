Nederlands onderzoek: 'Evenementen kunnen ook als virus welig circuleert'

Ook als het coronavirus welig tiert, kunnen sommige massa-evenementen veilig worden georganiseerd, zeggen Nederlandse onderzoekers. België gluurt mee naar de resultaten.

500 mensen in een zaal, lachend om de grappen van cabaretier Guido Weijers. Honderden zakenlui, netwerkend op een congres. Duizenden voetbalfans in een stadion die hun ploeg vooruitschreeuwden. Polonaises op de deuntjes van zanger André Hazes. In Nederland waren de voorbije maanden taferelen te zien die bij ons voorlopig niet denkbaar zijn.

De evenementen werden georganiseerd door Fieldlab Evenementen, een samenwerking tussen de eventsector en de Nederlandse overheid met steun van academische onderzoekers. Het doel was te achterhalen hoe in coronatijden evenementen veilig kunnen worden georganiseerd.

De essentie Uit Nederlands onderzoek blijkt dat onder bepaalde voorwaarden sommige evenementen veilig kunnen doorgaan ongeacht de epidemiologische situatie.

Nederland experimenteert grootschalig met sneltesten als een toegangsticket voor events of sportclubs. De overheid trok daar 700 miljoen euro voor uit.

België heeft één test gepland, maar krijgt inzage in de resultaten uit Nederland.

De voorlopige conclusies, gebaseerd op de eerste proeven met het cabaret en het congres, zijn bemoedigend. Volgens de onderzoekers is het risico op een besmetting in een pluchen theaterzetel niet groter dan thuis in de zetel. Ze achten het perfect mogelijk evenementen met een zittend publiek - denk aan theatervoorstellingen of bioscopen - te heropenen, ongeacht hoe hoog de coronacijfers zijn.

Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. Elke bezoeker moet een negatieve sneltest voorleggen, er wordt aangeraden mondmaskers te verplichten en zalen gaan het best niet boven 50 procent van hun capaciteit als de besmettingscijfers hoog zijn. Over de meer actieve testevents, zoals voetbalwedstrijden, festivals en fuiven, loopt het onderzoek nog.

De vraag is of Nederland ook zal handelen naar dat advies. De kwestie ligt voor bij het Outbreak Management Team, dat de regering adviseert. Dat bespreekt in hoeverre de eventsector deels kan heropenen. Omdat enkele lockdownmaatregelen in Nederland wellicht verlengd worden, ligt dat politiek mogelijk gevoelig.

Toegangstesten

Dat het Nederland menens is met de denkoefening blijkt uit een andere reeks experimenten. De komende maand openen honderden sportclubs, musea en dierentuinen de deuren voor een beperkt aantal bezoekers. Die laten zich vooraf met een sneltest testen in een teststraat. Het doel is te achterhalen of de maatschappij deels van het slot kan met zulke toegangstesten. Het resultaat wordt dan gescand aan de inkom van een event.

We zijn voorstander van een snelle heropstart als dat veilig kan. Olivier Van Raemdonck Woordvoerder Jan Jambon

De Belgische cultuur- en evenementensector kijkt met grote ogen naar Nederland, maar er is ook kritiek op de testevents. De Nederlandse overheid trekt 700 miljoen euro uit om ze te bekostigen. De vraag is of zoveel geld de moeite als over enkele maanden voldoende mensen gevaccineerd zijn om te versoepelen, en of dat in crisistijden niet beter gespendeerd kan worden. Bovendien moet de discussie nog beginnen over wie de testkosten zal dragen.

België