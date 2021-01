Neil Young verkoopt helft van songrechten voor 150 miljoen

Old man, look at my bank account: Neil Young verkoopt de helft van de rechten op zijn songs voor 150 miljoen dollar.

Een maand nadat Bob Dylan de rechten op zijn songs voor miljoenen heeft verkocht, casht een ander rockicoon op zijn verleden. Neil Young doet de helft van zijn songrechten van de hand voor 150 miljoen dollar.

De 75-jarige Canadese songwriter was de enige eigenaar van de rechten op songs als 'Helpless', 'Heart of Gold' en 'Rockin in the Free World'. De helft van de rechten op de catalogus van in totaal 1.180 nummers komt nu in handen van Hipgnosis. Dat betaalt daar 150 miljoen dollar (ruim 122 miljoen euro) voor.

Dat is een beursgenoteerde groep die werd opgericht door rockveteraan Merck Mercuriadis - de vroegere manager van zowel Elton John als Iron Maiden - en die zich de voorbije jaren als een grote slokop profileerde op de markt voor muziekrechten.

Afgelopen zomer verkreeg Mercuriadis de rechten op de catalogus van Blondie en ook de voorbije dagen zat de investeerder niet stil. Hipgnosis kondigde dinsdag een deal aan met voormalig Fleetwood Mac-boegbeeld Lindsey Buckingham, na eerst de rechten van de legendarische Springsteen-produceer Jimmy Iovine te hebben gekocht.

Cortez The Killer, een nummer van Neil Young en Crazy Horse

Muziekrechten zijn een booming business. Concerten en andere live-evenementen buiten beschouwing gelaten kunnen muzikanten op drie manieren geld verdienen met de liedjes die ze componeren: door hun songs te verkopen via winkels of downloadplatforms, via royalty's die ze ontvangen als hun muziek in publieke ruimtes wordt gespeeld, of als hun muziek wordt gebruikt in reclame, videospelletjes of films.

Door de opkomst van streamingdiensten en de coronacrisis - die de hele evenementensector wereldwijd heeft lamgelegd - zien investeerders plots veel meer brood in publicatierechten.

Joe Biden

Joe Bidens verkiezing in november tot president van de Verenigde Staten heeft een turbo gezet op de muziekrechtenmarkt. Biden had aangekondigd dat hij de meerwaardetaks in de VS zou optrekken. Als oudere rocksterren zoals Young nog wilden cashen op de songs die ze de voorbije decennia hebben neergepend, hadden ze geen tijd te verliezen.

Een waslijst aan rockiconen passeerde de voorbije maanden langs de kassa. Begin december verkocht Bob Dylan zijn volledige songcatalogus aan Universal Publishing Group, een onderdeel van het Franse Vivendi. Reden genoeg voor een 'Million Dollar Bash', een miljoenenfeestje: Dylan zou minstens 400 miljoen hebben gekregen voor de rechten op zijn songs.

We zullen nooit een 'Burger of Gold' uitbrengen. Merck Mercuriadis Topman Hipgnosis

Dat uitgerekend Neil Young de rechten op zijn songs deels verkoopt is opmerkelijk. Dinosaur Senior staat erom bekend dat hij zijn songs niet graag uitleent aan reclamecampagnes. 'Ain't singin for Pepsi/Ain't singing for Coke/I don't sing for nobody/ Makes me look like a joke', klinkt het in 'This note's for you'.