Netflix koopt in Antwerpen gemaakte film

Het Amerikaanse videostreamingbedrijf Netflix heeft de rechten gekocht op de animatiefilm ‘DragonRider’, die voor een groot stuk gemaakt is door de Antwerpse studio Cyborn.

Het is niet voor het eerst dat Netflix Vlaamse of Belgische films of series aankoopt en uitzendt. Zo zijn ‘Patser’, ‘Eigen kweek’, ‘De ridder’ en ‘Tabula rasa’ te bekijken via het streamingplatform. Voor de makers van ‘DragonRider’ is de deal met Netflix een opsteker: de release diende uitgesteld te worden door corona en de film kende maar een beperkte verspreiding. In ons land belandde hij niet in de zalen. Er was alleen een verdeling op dvd.

Lees Meer Alex Agnew wordt Wack bij Antwerpse gamestudio die in de smaak valt bij PlayStation

‘DragonRider’, naar een boek van de gelauwerde Duitse schrijfster Cornelia Funke, is het verhaal van een jonge, zilverkleurige draak die, wanneer zijn woonplaats bedreigd wordt door mensen, samen met een berggeest en een jongen op zoek gaat naar een mythisch paradijs waar draken in vrede kunnen leven. De stemmen voor de 3D-animatieprent van anderhalf uur komen van bekende acteurs als Thomas Brodie-Sangster, Felicity Jones en Freddie Highmore.

Duitsland

De film is een productie van de Duitse studio Constantin Film, maar werd grotendeels gemaakt door Cyborn en deels door de Duitse studio RISE. Enkele gespecialiseerde websites meldden dat Netflix de rechten op de productie kocht. Een woordvoerster van Constantin Film bevestigt dat. De rechten gelden voor een aantal landen, waaronder België, maar niet wereldwijd. Bij Netflix zal de familiefilm volgende maand al te zien zijn onder de titel ‘Firedrake, The Silver Dragon’.

Of het Netflix-contract extra inkomsten voor Cyborn betekent, is niet duidelijk. Nico Deleu, verantwoordelijke businessdevelopment, verkoop en marketing bij Cyborn, laat dat in het midden. ‘De deal is positief voor de Vlaamse animatiefilm en voor de stempel van ‘Vlaamse Pixar’ die we kregen na 'Ploey'’, zegt Deleu. Het Amerikaanse Pixar (Walt Disney) is een van de bekendste animatiestudio’s ter wereld.

Gaming

'Ploey' is de animatiefilm waarmee Cyborn in 2018 bekend raakte bij het grote publiek. De film werd geroemd om zijn Pixar-kwaliteit, maar financieel was hij geen voltreffer. Intussen staat de filmproductie bij de studio op een laag pitje. De klemtoon ligt op gaming, met eigen werk en in dienst van andere spelers in de sector, virtuele realiteit en apps voor marketingtoepassingen. Namen van klanten geeft Cyborn niet vrij, maar het gaat onder meer om grote gamingbedrijven en supermarktketens.

Cyborn zet in op de afwerking van de eigen ambitieuze game 'Hubris', die in het najaar gelanceerd wordt. Comedian Alex Agnew, een van de stemmen van 'Ploey', is een van de hoofdpersonages van 'Hubris'. Cyborn krijgt voor de promotie ruggensteun van de spelreuzen Oculus en PlayStation. Film is echter niet ver weg. ‘We werken aan een spin-off van Hubris in de vorm van een kortfilm en mogelijk komt er een serie, maar dat laatste project staat nog in de kinderschoenen’, zegt Deleu.

Cyborn heeft een kleine 30 mensen in dienst. De piek van 70 werknemers ten tijde van de filmproducties is voorbij. Eerder dit jaar raakte bekend dat het bedrijf vers kapitaal zoekt. De studio kwam in 2019 in het nieuws met een krediet van 1 miljoen euro van Media Invest Vlaanderen, een joint venture van de VRT en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV.