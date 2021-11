Netflix lanceert vijf games voor abonnees

Sinds dinsdagavond zijn er games terug te vinden in de applicatie van Netflix. Het gaat om twee spelletjes die op de bekende Netflix-reeks Stranger Things gebaseerd zijn, één kaartspelletje (Card Blast) en twee puzzelgames (Teeter Up en Shooting Hops).

Hoewel het bescheiden aanbod enkel toegankelijk is voor abonnees, noemt Netflix het zelf een belangrijke stap. 'We zijn enthousiast om een game-ervaring aan te bieden die verschillend is van wat vandaag beschikbaar is: exclusieve games zonder advertenties, zonder in-app-betalingen en inbegrepen bij een Netflix-abonnement', staat te lezen in een persbericht.