Netflix ontgoochelt en krijgt forse beursklap

De Amerikaanse videostreamingdienst Netflix kon zowel in eigen land als internationaal veel minder nieuwe abonnees aan zich binden dan verwacht.

Netflix voegde in het tweede kwartaal slechts 670.000 nieuwe gebruikers toe in eigen land, tegenover de verwachting van analisten die rond 1,2 miljoen netto nieuwkomers schommelde. Ook de internationale groei komt onder de lat uit, met 4,47 miljoen nieuwe gebruikers tegenover een analistenverwachting rond 5 miljoen.

Opmerkelijk is dat de aangroei ook lager uitvalt dat wat de toplui van Netflix zelf een kwartaal eerder voorspeld hadden. Het bedrijf ging net als de analisten uit van 6,2 miljoen nieuwe klanten, maar moet zich nu tevreden stellen met minder van 5,2 miljoen wereldwijd. Het bedrijf moet schoorvoetend toegeven dat het de verhoopte groei overschat heeft. De groei vertraagt ook: in het eerste kwartaal kreeg Netflix er wereldwijd nog ruim 7,4 miljoen abonnees bij.

In totaal heeft Netflix nu 130 miljoen betalende abonnees. Voor het komende kwartaal wordt gerekend op vijf miljoen nieuwe gebruikers.

Koersreactie

In een eerste reactie in de indicatieve handel nabeurs donderde het aandeel maandagavond 13 à 14 procent lager. Dat komt niet onverwacht. De meeste analisten geloven nog wel in het groeiverhaal van de streamingdienst, maar sommige hadden voor publicatie al twijfels geuit bij de recente versnelling van de beurskoers. Bij tegenvallende kwartaalcijfers is een forse neerwaartse knik onvermijdelijk, zo waarschuwden analisten vooraf.

In de koersreactie speelt wellicht ook een element van reputatieschade. 'Beleggers zijn er kapot van dat de eigen verwachting van Netflix in dramatische vlammen is opgegaan. Voortaan zijn de toekomstprojecties van het bedrijf verdacht, en dat hakt in de waardering vaan het bedrijf’, zegt Eric Schiffer, CEO van het private-equitybedrijf Patriarch.

Netflix' koers verdubbelde in het voorbije jaar, van ongeveer 200 naar circa 400 dollar. Daardoor is de marktkapitalisatie geklommen tot 174 miljard dollar, wat 10 miljard meer is dan Disney, dat naar verwachting volgend jaar een eigen streamingdienst lanceert.

De negatieve reacties komen er ondanks indrukwekkende financiële groeicijfers. De kwartaalomzet steeg in een jaar met ruim 40 procent naar 3,9 miljard dollar. Onder de streep bleef daar 384 miljoen dollar van over, tegenover 128 miljoen dollar een jaar eerder.

Gezocht: nieuwe topseries

Schermvullende weergave Narcos, een van de populairste series op Netflix ©rv

Netflix probeert vooral nieuwe kijkers te lokken met films en vooral hitseries die niet elders te zien zijn. In heel 2018 steekt het bedrijf 7,5 miljard tot 8 miljard dollar in de productie van eigen series en films.