Netflix strikt topduo achter 'Game of Thrones'

Netflix slaat een serieuze slag in de strijd om talent en content in streamingland, tot afgrijzen van HBO, Amazon en Walt Disney. De wereldmarktleider in comakijken haalt David Benioff en D.B. Weiss binnen, de producers die de razend populaire fantasyreeks 'Game of Thrones' van de Amerikaanse televisiezender HBO creëerden. Het duo tekende een deal met Netflix om nieuwe televisiereeksen en films te creëren volgens The New York Times.