Netflix verleidt Spider-Man en Bad Boys met 1 miljard

Een beeld uit 2019, toen een opblaasbare Spider-Man werd getoond voor de wereldpremière van 'Spider-Man: Far From Home'.

Het streamingplatform Netflix heeft de exclusieve rechten binnengehaald om onder meer de nieuwe Spider-Man-films van Sony Pictures in de Verenigde Staten aan te bieden. Volgens The Wall Street Journal is de vijfjarige deal ongeveer 1 miljard dollar waard.

Nieuwe films van Sony zullen vanaf volgend jaar exclusief op het Amerikaanse Netflix-platform verschijnen nadat ze zijn uitgebracht in de bioscopen en op dvd en blu-ray. Ook krijgt Netflix de eerste keuze bij de films die de studio meteen voor streamingplatformen maakt. De overeenkomst duurt vijf jaar.

200 miljoen Abonnees Door de pandemie zag Netflix zijn abonneebestand vorig jaar stijgen van 170 naar bijna 200 miljoen.

De toekomstige Spider-Man-films en alle andere films met Marvel-figuren waar Sony de rechten op heeft, zullen ook op het streamingplatform verschijnen. Onder de eerste Sony-titels die op Netflix verschijnen, zijn de Spider-Man-spin-off 'Morbius' en nieuwe afleveringen van de Marvel-superheldverhalen 'Venom'. Andere films zijn de boekverfilming 'Where the Crawdads Sing' en de Brad Pitt-thriller 'Bullet Train'. Ook 'Jumanji' en de actiekomedies 'Bad Boys', waar de Belgen Adil El Arbi en Bilall Fallah de jongste film van regisseerden, zitten in de overeenkomst.

Verzuurd

Toegang krijgen tot de razend populaire Marvel-films is strategisch erg belangrijk voor Netflix. De met zo'n 200 miljoen abonnees grootste streamingdienst ter wereld krijgt met steeds fellere concurrentie af te rekenen. Hij krijgt geen nieuwe Marvel-producties meer van Walt Disney Co., dat de films vertoont op de eigen Disney+-streamingdienst. De verhoudingen zijn zo verzuurd dat Netflix niet langer welkom is als adverteerder op de tv-netwerken van Walt Disney.

Walt Disney Co. kocht Marvel in 2009. De filmrechten op Spider-Man en 900 verwante Marvel-figuren zijn evenwel in handen van Sony. De Spider-Man-films van de Marvel Cinematic Universe (MCU) zitten niet in het aanbod van Disney+.

Sony heeft geen streamingdienst die kan worden vergeleken met Disney+, Peacock, HBO Max of Paramount+, zodat de deal met Netflix een leemte opvult. Zowat 80 procent van alle film- en tv-projecten in de komende jaren is bedoeld voor streaming. Sony dreigde daar achter te lopen.

Nieuwe releases

De Netflix-kijkers zullen moeten wachten tot de films in de bioscopen zijn vertoond en beschikbaar zijn voor kijken in video on demand.

Netflix zei niet hoelang de films van Sony in de bioscopen worden vertoond voor ze beschikbaar worden. Andere filmstudio's geven hun films naar aanleiding van de pandemie sneller dan voorheen vrij voor thuiskijken. Warner brengt dit jaar 17 nieuwe releases tegelijk uit in de bioscoop en op zijn platform HBO Max.

Naarmate de pandemie onder controle raakt en de bioscopen heropenen, zullen de bioscopen mogelijk weer meer voorsprong krijgen. De nieuwe overeenkomst zal Netflix toelaten enkele oudere films van Sony te streamen.

70 nieuwe films

Netflix wil zijn filmaanbod vergroten wegens de toenemende concurrentie van Disney, HBO Max en co. De films zullen volgens waarnemers Netflix geen miljoenen nieuwe abonnees opleveren. Wel kan het aanbod de kijkers bezighouden tussen de nieuwe series in. Dit jaar laat het streamingbedrijf 70 nieuwe originele films los op zijn abonnees. De voorbije jaren waren dat er een kleine 60.