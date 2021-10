Netflix wil niet opdraaien voor extra dataverkeer door 'Squid Game'

De populaire serie 'Squid Game' leidt tot een sterk verhoogd internetverbruik in Zuid-Korea. Het land wil dat producent Netflix een deel van de kosten vergoedt, maar de streaminggigant weigert dat.

De Amerikaanse streamingdienst Netflix weigert te betalen voor het extra dataverkeer dat wordt veroorzaakt door de populariteit van series als 'Squid Game'. De Zuid-Koreaanse internetprovider SK Broadband had dat geëist. Door de toenemende populariteit van streamingplatforms kijken almaar meer mensen vaker via het internet naar series, wat extra dataverbruik genereert.

Het Koreaanse bedrijf eist een tegemoetkoming van Netflix voor het verhoogde netwerkverkeer. 'Het internetnetwerk is niet gratis', zei een woordvoerder. 'Niet alleen individuen, ook openbare instellingen, overheidsinstanties en universiteiten betalen voor het gebruik van het internetnetwerk.'

Thrillerreeks

'Squid Game', een Zuid-Koreaanse thrillerreeks over een groep mensen die op leven en dood kinderspellen spelen, werd in de eerste vier weken na de première door een recordaantal van 142 miljoen mensen bekeken via Netflix.