Nieuwe taxshelter-soap gijzelt Vlaamse investeerders

Meer dan tachtig Vlaamse investeerders en kmo’s zijn midden in een juridische loopgravenoorlog beland die het productiebedrijf Umedia met de FOD Financiën en de Franstalige Gemeenschap voert over de taxshelter voor films.

Zelfs naar Ketnet-normen kan je de animatieserie ‘Zeven en ik’ bezwaarlijk een artistieke hoogvlieger noemen. Maar voor het honderdtal ondernemers en kmo’s dat er ruim zes miljoen euro in heeft gestoken, moet het kinderprogramma pas echt onaangenaam zijn om naar te kijken.

Vier jaar nadat de serie werd ingeblikt, wachten die investeerders nog altijd op de eindattesten die hen via de ‘taxshelter’ recht geven op het belastingvoordeel van 310 procent als ze minstens 5.000 euro pompen in een film of theater.

De FOD Financiën en de Franstalige Gemeenschap, die deze attesten moeten afleveren, willen hun handen niet verbranden aan het dossier. Toch niet nadat deze zomer fraude werd ontdekt in het complexe kluwen van productiehuizen, filmbedrijven en overheidsfondsen dat schuilgaat achter de kinderserie.

Flashback naar 2014. Het Franse productiehuis Method en het Brusselse Nexus slaan de handen in elkaar om dik 7 miljoen euro op te halen om ‘Zeven en ik’ te maken. 400.000 euro is afkomstig van het Waalse overheidsfonds Wallimage. Het Brusselse filmbedrijf Umedia, in België de nummer een in fondsenwerving via de taxshelter, haalt 6,7 miljoen euro op bij kmo’s, ondernemers en vrije beroepers.

Gesjoemel met facturen

Om je via de taxshelter te financieren, moet je als filmmaker wel bewijzen dat je een flink deel van de uitgaven voor je productie in België hebt gedaan. In het geval van ‘Zeven en ik’ ligt de lat op 6 miljoen euro. Maar op het einde van de rit blijkt dat de producenten van ‘Zeven en ik’ tussen de 400.000 en de 600.000 euro onder die grens zitten. Wat betekent dat de investeerders in het project geen fiscaal attest toegestuurd zullen krijgen dat het recht geeft op een belastingvoordeel.

Om die situatie recht te trekken besluit Nexus een aantal eerdere facturen voor andere Belgische producties onder te brengen in het ‘Zeven en ik’-dossier. Dat gebeurt zonder medeweten van Umedia, dat zich kort na de afronding van het project ook nog eens voor 51 procent had ingekocht in Nexus.

Schermvullende weergave Nadia Khamlichi, de oprichtster en CEO van Umedia. ©Kristof Vadino

Terug naar 2018. Eens het gesjoemel met de facturen aan het licht komt, schiet Umedia in actie. Umedia dient in augustus een nieuw dossier om er alsnog voor te zorgen dat de investeerders hun nodige fiscale attesten toegestuurd zouden krijgen. Er is haast bij: de productie dateert van 2014, en de wet bepaalt dat investeerders binnen de vier jaar hun attesten moeten ontvangen om nog recht te hebben op hun belastingvoordeel. In dit dossier liggen de deadlines op 28 november en 27 december.

Een geluk: de investeerders die Umedia aan boord hees voor dit project zijn verzekerd voor het geval ze geen attesten ontvangen.

Nieuw kortgeding

Voorlopig ziet het er ook naar uit dat de investeerders geen attest krijgen. Noch de Franstalige Gemeenschap, noch de fiscus geven thuis. Zelfs niet nadat de rechtbank in eerste aanleg op 28 november besliste dat Umedia een nieuw dossier mag indienen. De bevoegde Franstalige minister van Cultuur Alda Greoli (cdH) gaat niet overstag om dat het hele dossier is bezoedeld door het fraudegeval. Maar dat argument houdt geen steek volgens de rechter.

Intussen heeft Umedia zowel de Franstalige Gemeenschap als de FOD Financiën opnieuw voor de rechter gesleept. Die beslist nu vrijdag of ze de attesten al dan niet moeten overmaken. Voor Umedia, dat in België ongeveer een kwart van de markt beslaat, kon de zaak niet op een slechter moment losbarsten. Liefst 50 procent van de fondsenweving gebeurt immers in november en december.